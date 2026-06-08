ГЕРБ пита какви чужди решения е трябвало да изпълнява Кандев

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Това заявяват от ГЕРБ в своя фейсбук публикация относно оставката на Георги Кандев.

"Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?", пишат още от ГЕРБ.

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР.