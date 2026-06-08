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ГЕРБ пита какви чужди решения е трябвало да изпълнява Кандев

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Бойко Борисов Снимка: 24 часа архив

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Това заявяват от ГЕРБ в своя фейсбук публикация относно оставката на Георги Кандев.

"Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?", пишат още от ГЕРБ.  

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Бойко Борисов

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