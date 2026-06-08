И Енчо Керязов представя приоритетите и екипа си във вторник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 9 юни (вторник) от 10:00 часа в Министерството на младежта и спорта министър Енчо Керязов ще представи резултатите от извършения анализ на състоянието на ММС, спорта и младежката политика след встъпването си в длъжност.

Това съобщиха от пресцентъра на спортното ведомство.

Ще бъдат представени предизвикателствата, приоритетите и основните направления на работа на ръководството на министерството през следващите месеци, мерките, които предстои да бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика.

В рамките на пресконференцията министърът ще представи и своя екип, с който ще реализира поставените цели и управленската програма на Министерството на младежта и спорта.

По-рано днес от Министерството на отбраната съобщиха, че министър Димитър Стоянов ще даде пресконференция от 11:00 ч., на която ще представи екипа и приоритетите в своята работа. Стоянов ще представи резултатите от извършения анализ на системата и актуалния статус на проектите за модернизация на въоръжените сили.