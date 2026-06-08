Намалиха на 5 г. присъда за нагъл грабеж на 900 лв. в Севлиево

31-годишен мъж, ще лежи 5 години в затвора за грабеж при условията на опасен рецидив.

И.Х. е признат за виновен в това, че на 24 май 2024 г., в пристройка на къщата си в гр. Севлиево, отнел със сила 900 лв. от строител, когото бил подслонил.

Доказателствата по делото сочат, че пострадалият и негови колеги - строителни работници, пребивавали временно в дома на осъдения в Севлиево. При посещение в игрална зала И.Х. разбрал, че един от гостите му разполага с парични средства, тъй като го видял да залага част от тях. Малко след полунощ на 24 май 2024 г. осъденият отишъл в постройката, където спели работниците. Нахвърлил се с юмруци на жертвата си и след няколко удара по главата го накарал да му даде парите, които има.

За извършеното престъпление Окръжният съд в Габрово осъдил мъжа на 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

С решение на Върховен касационен съд размерът на наказанието му лишаване от свобода е намален на 5 години, като присъдата е окончателна и е влязла в сила.