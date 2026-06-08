Бивш член на ЦИК откри грешка в указа на Йотова за квотите в изборната комисия

Има грешка в Указа на президента за квотите в ЦИК.

Това заяви проф. Красимир Калинов, бивш член на ЦИК пред БНР. Според него грешката се дължи на "неправилно тълкуване на текста от Изборния кодекс".

"В него законодателят много кратко казва как да се изчислява броят на мандатите в ЦИК. Който го е изчислявал обаче е подходил формално, прилагайки първото изречение, без да се интересува от второто. Първото гласи, че се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Този подход работи, ако никоя партия или коалиция няма мнозинство в Народното събрание. Във второто изречение пише, че представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство, което автоматично нарушава пропорционалността на метода на най-големия остатък, ако се започне директно с него", каза Калинов.

Трябва да има 15 членове на ЦИК, значи никой не трябва да има повече от 7, подчерта той и обясни:

"При тази ситуация 7 члена моментално се назначават към партията, която има мнозинство повече от 50%. Това не означава, че не трябва да се запази съотношението, но то вече не важи за тази партия, а само за останалите. Ако това съотношение на най-големия остатък го приложим вече върху останалите 8 места, се получава съвсем друг резултат от този, който е обнародван на сайта на президентството. А това е правилният начин", категоричен е бившият член на комисията.

"С просто око се вижда, че съотношението между парламентарно представените партии е нарушено", обобщи проф. Калинов, като допусна, че става дума за техническа, а не за умишлена грешка.

"Този подход създава прецедент, защото по подобен начин се изчисляват районните комисии, общинските и секционните комисии", добави експертът.

Указът на президента прилага метода на най-големия остатък грешно и по различен начин от ЦИК. Това може да се види ясно в решение на ЦИК от 5-ти май, заяви преди дни и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарно представените партии и коалиции, за да се запознае с техните номинации за състава на ЦИК, ще бъде утре от 11 ч.