Горна Оряховица чака хиляди гости за Празника на суджука

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От 11 до 14 юни Горна Оряховица отново ще посрещне хиляди гости за Празника на горнооряховския суджук. Традиционното събитие ежегодно привлича в града почитатели на приятните емоции и на прочутия деликатес от сушено телешко месо.

Горнооряховският суджук е първият български продукт, вписан в европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. На територията на Европа право да произвеждат горнооряховски суджук имат единствено две местни фирми, покриващи строгите критерии за качество.

Фестивалното градче край Летния театър в Горна Оряховица ще предложи четири дена неспирна музикално-танцова програма с над 300 участници от региона и страната. Посетителите ще могат да се включат в много игри и томболи с награди. Очакват ги кулинарни демонстрации, тънки мезета, фермерски продукти, занаятчийски работилници, лунапарк и разбира се – големи музикални концерти с гостуващи звезди.

Във всяка от четирите празнични вечери на откритата сцена ще излизат едни от най-обичаните изпълнители у нас, съобщиха от общината.

Началото ще постави Соня Немска с концерт на 11 юни, четвъртък.

На 12 юни публиката ще се срещне с Анелия.

Съботната вечер ще предложи концерти на Светла Дукатева и Оркестър „Канарите".

В неделя празникът ще завърши с концерт-спектакъл на Петя Буюклиева и вечерен концерт на Нелина.

Част от програмата са и рок концерт на група „Конкурент", кулинарно шоу с шеф Ивайло Иванов и шеф Царина Цанева, ревю на народни носии, хоротеки.

Официалното откриване на XIX издание на Празника на Горнооряховския суджук ще бъде на 13 юни, събота, от 11 часа. Преди това централните улици ще оживеят с празнично шествие на децата от детските градини в община Горна Оряховица.