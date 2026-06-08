Кола се запали на магистрала "Хемус"

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Лек автомобил „Ауди А 6" е унищожен след пожар на автомагистрала „Хемус" малко преди 18.00 часа вчера. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Към 366-ия км преди бензиностанция край село Енево са пратени екипи на РСПБЗН-Шумен и РСПБЗН-Нови пазар. На място огнеборците заварили обхванат в пламъци лек автомобил. Водачът и пътникът били извън него. Двамата били леко обгазени, тъй като направили опит да погасят пламъците сами. Екип на Спешна помощ ги е прегледал на място. Отказали са да бъдат откарани за преглед в шуменската болница.

Автомобилът, „Ауди А 6" с търговищка регистрация и документи на 25-годишният собственик са унищожени. Пожарът е загасен с помощта на 2400 л. вода.

Екип на РУ-Нови пазар е регулирал движението в участъка поради задимяването в района.