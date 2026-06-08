ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Димитров за домакинството на Евровизия: П...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23001445 www.24chasa.bg

Кола се запали на магистрала "Хемус"

1692
Пожарна Снимка: Архив

Лек автомобил „Ауди А 6" е унищожен след пожар на автомагистрала „Хемус" малко преди 18.00 часа вчера. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Към 366-ия км преди бензиностанция край село Енево са пратени екипи на РСПБЗН-Шумен и РСПБЗН-Нови пазар. На място огнеборците заварили обхванат в пламъци лек автомобил. Водачът и пътникът били извън него. Двамата били леко обгазени, тъй като направили опит да погасят пламъците сами. Екип на Спешна помощ ги е прегледал на място. Отказали са да бъдат откарани за преглед в шуменската болница.

Автомобилът, „Ауди А 6" с търговищка регистрация и документи на 25-годишният собственик са унищожени. Пожарът е загасен с помощта на 2400 л. вода.

Екип на РУ-Нови пазар е регулирал движението в участъка поради задимяването в района.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?