Спортният министър Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба, съобщиха от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта.
"Вашите успехи са плод на много труд, лишения, постоянство и отдаденост. Радостно е, че сред вас има толкова много млади състезатели, което е знак за добра перспектива и светло бъдеще за този спорт. България има традиции в спортната стрелба и аз вярвам, че ни очакват още много успехи на най-високо международно ниво", каза министър Керязов по време на награждаването на състезателите и треньорите от националния отбор по спортна стрелба за отличното им представяне на европейските първенства през 2026 г. На събитието присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.
Председателят на Българския стрелкови съюз и шеф на Българския олимпийски комитет Весела Лечева благодари за подкрепата, която Министерството на младежта и спорта оказва на спортната стрелба, и изрази увереност, че доброто партньорство между федерацията и институцията ще продължи и занапред.
"Наша задача е да осигурим необходимите условия на българските спортисти, за да могат да постигат високи резултати. Ще работим за подобряване на спортната инфраструктура и условията за подготовка", подчерта министър Керязов.
Ето кои са отличените състезатели:
Европейско първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия
Мъже и жени:
- Самуил Донков – бронзов медал на 50 м пистолет
- Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева – сребърен медал в дисциплината трио жени на 25 м пистолет
Младежи:
- Виктор Бонев, Борис Димитров и Калоян Петков – бронзов медал в отборната надпревара на 25 м пистолет
- Дамян Илиев, Калоян Петков и Петър Иванов – бронзов медал в отборната надпревара на 50 м пистолет
- Европейско първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения
- Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева – сребърен медал на 10 м пистолет трио жени и бронзов медал отборно
- Антоанета Костадинова – бронзов медал на 10 м въздушен пистолет соло и бронзов медал индивидуално
Европейско първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас
До 21 години:
- Виктор Бонев – сребърен медал на 10 м пистолет соло
- Виктор Бонев, Дамян Илиев и Петър Иванов – сребърен медал на 10 м пистолет трио
- До 18 години:
- Деница Тошева – сребърен медал на 10 м въздушна пушка
До 16 години:
- Тина Христозова, Памела Попова и Дари Навущанова – бронзов медал на 10 м пистолет трио
- Калоян Петков, Даниел Делчевски и Борис Димитров – бронзов медал на 10 м пистолет трио
- Памела Попова и Калоян Петков – сребърен медал на 10 м пистолет дует
- Калоян Петков, Даниел Делчевски и Борис Димитров – европейски шампиони в отборната надпревара на 10 м пистолет
Треньори:
Александър Александров, Севдалина Стоянова, Христо Христов, Борис Димитров, Александър Луканов, Иван Иванов, Владислав Манев, Никола Лечев, Любен Попов и Петър Запрянов.