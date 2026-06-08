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Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба

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Спортният министър Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба, съобщиха от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта.

"Вашите успехи са плод на много труд, лишения, постоянство и отдаденост. Радостно е, че сред вас има толкова много млади състезатели, което е знак за добра перспектива и светло бъдеще за този спорт. България има традиции в спортната стрелба и аз вярвам, че ни очакват още много успехи на най-високо международно ниво", каза министър Керязов по време на награждаването на състезателите и треньорите от националния отбор по спортна стрелба за отличното им представяне на европейските първенства през 2026 г. На събитието присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова. 

Председателят на Българския стрелкови съюз и шеф на Българския олимпийски комитет Весела Лечева благодари за подкрепата, която Министерството на младежта и спорта оказва на спортната стрелба, и изрази увереност, че доброто партньорство между федерацията и институцията ще продължи и занапред.

"Наша задача е да осигурим необходимите условия на българските спортисти, за да могат да постигат високи резултати. Ще работим за подобряване на спортната инфраструктура и условията за подготовка", подчерта министър Керязов.

Ето кои са отличените състезатели:

Европейско първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия

Мъже и жени:

  • Самуил Донков – бронзов медал на 50 м пистолет
  • Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева – сребърен медал в дисциплината трио жени на 25 м пистолет

Младежи:

  • Виктор Бонев, Борис Димитров и Калоян Петков – бронзов медал в отборната надпревара на 25 м пистолет
  • Дамян Илиев, Калоян Петков и Петър Иванов – бронзов медал в отборната надпревара на 50 м пистолет
  • Европейско първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения
  • Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева – сребърен медал на 10 м пистолет трио жени и бронзов медал отборно
  • Антоанета Костадинова – бронзов медал на 10 м въздушен пистолет соло и бронзов медал индивидуално

Европейско първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас

До 21 години:

  • Виктор Бонев – сребърен медал на 10 м пистолет соло
  • Виктор Бонев, Дамян Илиев и Петър Иванов – сребърен медал на 10 м пистолет трио
  • До 18 години:
  • Деница Тошева – сребърен медал на 10 м въздушна пушка

До 16 години:

  • Тина Христозова, Памела Попова и Дари Навущанова – бронзов медал на 10 м пистолет трио
  • Калоян Петков, Даниел Делчевски и Борис Димитров – бронзов медал на 10 м пистолет трио
  • Памела Попова и Калоян Петков – сребърен медал на 10 м пистолет дует
  • Калоян Петков, Даниел Делчевски и Борис Димитров – европейски шампиони в отборната надпревара на 10 м пистолет

Треньори:

Александър Александров, Севдалина Стоянова, Христо Христов, Борис Димитров, Александър Луканов, Иван Иванов, Владислав Манев, Никола Лечев, Любен Попов и Петър Запрянов. 

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