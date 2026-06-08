Радев поиска драконовски мерки срещу пътните джигити

Картографиране на местата в цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички като застрашават живота и здравето на хората - това поиска премиерът Румен Радев от МВР и властите.

"Очаквам да започнем от тук - МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат хулиганските прояви. Никаква милост към тези, които застрашават живота и здравето", заяви той в началото на тематична среща, посветена на мерките за намаляване на пътните произшествия.

В Министерския съвет дойдоха представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата", както и столичният кмет Васил Терзиев.

"Как ще усилвате патрулите, как ще ги наблюдавате, как ще ги доказвате – знам, че имате вашите методи. Знам, че е трудно в момента, особено с доказателствата пред съда, но трябва да се поучим от тези държави, които имат успешен опит", обърна се той към присъстващите.

"Трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. Уверен съм, че ако МВР, с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции, застанат заедно, ние ще можем да защитим здравето и живота на невинните граждани и участници в движението", каза премиерът.

"Сигурен съм, че МВР знае, има информация и за местата, където се провеждат съответните гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имат информация дори за лицата, които се занимават с това нещо", добави още той. Но предположи, че МВР в координация с местните и другите власти ще се справи.

"Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана. Очаквам ефективни действия. Знам, че имате мерки, които да предложите. Знам, че имаме какво да изговорим като координация. Знам, че пътищата на много места са в ужасно състояние, но всички заедно трябва да вземем мерки, които на този етап, при това състояние на пътищата, да могат да свалят пътния травматизъм и да гарантираме една по-голяма безопасност", каза Радев.

Той съжали, че от дълги години се полагат усилия за намаляване на пътните инциденти, но все още няма адекватно решение, а България е на челните места в Европейския съюз по травматизъм и смъртност по пътищата.

"По данни на Световната здравна организация загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от брутния вътрешен продукт, но това са материалните загуби. А моралните, човешките загуби просто нямат измерение", обобщи премиерът.

И подчерта, че причините са много комплексни. "Те обхващат и състоянието на пътищата и начина на обучение и придобиване на правоспособност. Обхващат работата на общините и контролните органи, но и нещо много важно – получаването на адекватни знания, възпитанието и дисциплината на всеки един от нас като водачи и участници в движението", каза Радев. Според него в разговора би трябвало да се включат и представители и на Министерството на образованието, и не само те, защото културата на движението по пътищата се възпитава от най-ранна детска възраст. А присъствието на Терзиев премиерът обясни с нуждата да се уточни как контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината.