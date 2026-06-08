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Блъснаха велосипедист в Лъки

24 часа Пловдив онлайн

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Велосипед Снимка: Архив

56 са пътните произшествия в страната от началото на денонощието

Велосипедист е ранен, след като кола го блъсна в град Лъки. Катастрофата е станала в 13,20 часа днес, няма други пострадали, става ясно от интерактивната карта на МВР.

Час по-рано - в 12,20 е регистриран друг пътен инцидент - пътник е паднал в превозно средство в Пловдив в близост до бул. "Цар Борис Трети Обединител".

56 са пътните произшествия в страната от началото на денонощието, един човек е загинал край Ловеч, ранените са 23-ма.  

Велосипед Снимка: Архив

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