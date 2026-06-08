НАП ще проверява шофьорите, предизвикали тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Националната агенция за приходите (НАП) ще проверява шофьорите на колите, участвали в тежката катастрофа с четирима загинали на "Челопешко шосе" в София. Агенцията ще проверява имуществото и доходите им, съобщи bTV.

Тежката катастрофа стана в петък вечерта. По време на гонка една от колите се вряза в автобус на градския транспорт, а другата се разполови, удряйки се в стълб и автобусна спирка. При инцидента загинаха четирима, а 17 бяха ранени.

По първоначална информация шофьорите на двете коли са се движили с над 150 км/ч. Свидетелствата им за управление са издадени в Чехия. По-рано в понеделник вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че започва разследване на страните, които издават книжки с облекчен режим.

Шофьорите от катастрофата в София имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя.

Става въпрос за дребни нарушения – превишена скорост, но не в големи стойности, както и за други нарушения, свързани с неизрядни документи и неизрядни управлявани моторни превозни средства.

Към момента те са задържани за 72 часа. На двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие и за пътно хулиганство, уточниха от Софийската градска прокуратура.