Комисия проверява на дерето във Войводино след наводненията

Заради наводненията комисия ще огледа състоянието на дерето в село Войводино, което преля при обилните дъждове на 7 юни, съобщиха от Областната администрация във Варна. След това ще бъдат набелязани конкретни действия за разчистването му и подобряване на проводимостта, за да бъдат избегнати щети в бъдеще.

Войводино бе залято два пъти за един ден. Днес областният управител на Варна Марио Смърков е посетил селото заедно с кмета на община Вълчи дол Калоян Цветков, служители на администрацията и на дирекция "Социално подпомагане". Сформираната комисия е огледала щетите и се е срещнала с хората, пострадали от наводненията.

От Областната управа уточняват, че е залята земеделска земя. Наводнени са дворове и избени помещения в три къщи. Пожарникари още вчера са източили водата от засегнатите домове.

Щетите вече са описани. На пострадалите семейства са дадени указания как да попълнят необходимите документи, за да получат помощ от държавата.