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Осигуряват се над нови 70 групи чрез инвестиции в строителство

София изгражда и модернизира 23 детски градини и ясли, чрез които се предвижда разкриването на над 70 нови групи и допълнителен капацитет в системата за ранно детско образование и грижа. Това съобщиха от Столичната община.

Проектите обхващат ключови райони на града и се изпълняват с цел поетапно увеличаване на възможностите за прием в общинските детски заведения. В момента 20 обекта са в различен етап на строителство, реконструкция или модернизация, а още 8 са в напреднала фаза на подготовка и проектиране.

Данните от второто класиране за прием на 5 май показват, че 7605 деца не са класирани, като 5293 от тях са кандидатствали за ясли. Около 70% от този брой е концентриран в шест района на София - „Витоша", „Лозенец", „Триадица", „Младост", „Студентски" и „Красно село", където търсенето на места остава по-високо спрямо наличния капацитет.

Именно в тези райони са насочени и основните инвестиции в ново строителство и разширяване на съществуващата образователна инфраструктура. София изгражда и модернизира 23 детски градини и ясли СНИМКА: Столична община

20 сгради в строеж и модернизация

"Столична община продължава активната си политика за разширяване на обхвата и подобряване на условията в детските заведения", съобщи заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов. Настоящите 20 активни обекта ще разкрият 70 нови градински и яслени групи. Финансирането им е осигурено по няколко линии:

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) се реализират 12 детски градини - половината от тях са изцяло нови сгради и разширения, а останалите са свързани с основен ремонт и модернизация.

Чрез общинския и държавния бюджет, както и по програми на Министерството на образованието и науката (МОН), се финансират останалите 8 сгради.

Къде се строи в момента?

Нови градини: Изграждат се в районите „Връбница", „Красна поляна", „Красно село", „Панчарево", „Искър", „Нови Искър" и „Триадица".

Разширения: Активно се работи по нови корпуси и пристройки в „Искър", „Красно село" и „Слатина".

Ремонти и модернизация: В районите „Лозенец", „Младост", „Подуяне", „Банкя" и „Красна поляна" се извършват мащабни дейности за подобряване на енергийната ефективност и безопасността на средата.

Част от обектите вече са на финалната права. Детската градина в ж.к. „Обеля 1" е въведена в експлоатация, а в кв. „Разсадника" строителството предстои да приключи в най-кратки срокове. В район „Искър" разширението на ДГ №108 „Детско царство" е на финална фаза, а в „Слатина" и „Красно село" се довършват новите корпуси.

Начало на ново строителство и фокус върху яслите

Наскоро започна изграждането на две нови детски заведения, всяко за по 4 групи:

кв. „Манастирски ливади - изток" (район „Триадица"): Район с преобладаващо млади семейства и само една съществуваща градина. Новата сграда ще бъде модерен двуетажен филиал на ДГ „Флора". Инвестицията е за над 2,9 млн. евро, осигурена със съфинансиране от Столична община и МОН.

с. Железница (район „Панчарево"): Проектът се финансира от държавния бюджет и ще разполага със съвременни помещения за игра, изкуства и физкултурен салон.

Успоредно с това се обръща сериозно внимание и на недостига при най-малките, като в момента се строят три сгради за Самостоятелни детски ясли (СДЯ) в районите „Лозенец", „Триадица" и „Панчарево" (в с. Бистрица). Общо те ще осигурят 6 нови яслени групи. Допълнително се подготвят проектите за сградите на 23-та и 46-та ясла в район „Лозенец". София изгражда и модернизира 23 детски градини и ясли СНИМКА: Столична община

Кои 10 детски градини се очаква да отворят врати тази година?

До края на годината трябва да завърши строителството на 10 обекта, които ще осигурят общо 50 нови групи:

ж.к. „Обеля 1" (район „Връбница") - 12 групи

кв. „Разсадника – Бежанци" (район „Красна поляна") - 8 групи

Разширение на ДГ №136 „Славия" (район „Красно село") - 5 групи

Разширение на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова" (район „Красно село") - 6 групи

Разширение на ДГ №108 „Детско царство" (район „Искър") - 4 групи

Разширение на ДГ №62 „Зорница" (район „Слатина") - 4 групи

Нова ДГ в с. Кокаляне (район „Панчарево") - 4 групи

Нова ДГ в с. Негован (район „Нови Искър") - 3 групи

Пристройка към ДГ №183 „Щастливо детство" (район „Слатина") - 2 групи

Филиал към ДГ №18 (район „Средец") - 2 групи

Нови проекти: Още 8 сгради в етап на подготовка

Извън текущото строителство, Столична община подготвя и проектира още 8 обекта за изграждане и разширение на детски градини. Част от тях се изпълняват по решение на Министерския съвет за отпускане на държавни средства към големите общини, като финансирането е насочено към четири от най-критичните райони: „Витоша", „Младост", „Красно село" и „Студентски".

Планираните проекти за изцяло ново строителство включват:

Район „Младост": Предстои проектиране на голяма детска градина за 12 групи в района на бул. „Александър Малинов", като вече са сключени договорите за инженеринг и строителен надзор.

Район „Илинден": Предстои издаване на разрешение за строеж за ДГ №158 „Зора" (ж.к. „Захарна фабрика") с капацитет от 10 групи.

Район „Овча купел": Обявена е процедура за избор на изпълнител за нова градина с 6 групи (4 градински и 2 яслени), която вече има одобрено разрешение за строеж.

Район „Витоша": Предстои избор на изпълнител за изграждането на изцяло ново детско заведение.

Паралелно с това в ход е подготовката на няколко разширения на съществуващи градини:

Район „Младост": Планира се разширение на ДГ №109 „Зорница" чрез изграждане на две нови двуетажни пристройки за общо 4 групи.

Район „Сердика": Предстои издаване на разрешение за строеж за нов триетажен корпус към ДГ №48.

Район „Слатина": В ход е процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител за пристройка за 3 групи към ДГ №184 „Мечо Пух".

Реализирането на всички тези проекти е ключова стъпка към трайното увеличаване на капацитета на общинските детски заведения и осигуряването на места за стотиците семейства в София, които в момента остават извън системата.