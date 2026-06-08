Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по борба до 15 и до 17 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите ни от европейските първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. На церемонията по награждаване присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова. Това съобщиха от пресцентъра на спортното министерство.

„Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата винаги е била водещ спорт у нас, а на световната сцена постоянна величина. Сега е ваш ред да продължите тази традиция", заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 г. и за момчета и момичета до 15 г, проведени в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

По време на церемонията министър Керязов поздрави младите таланти и подчерта значението на постоянството, дисциплината и отдадеността в спорта. Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години СНИМКА: ММС

Почетни плакети от министъра на младежта и спорта получиха:

Европейско първенство по борба до 15 години в Самоков

Свободен стил

Симеон Великов – златен медал в категория до 41 кг

Давид Петров – бронзов медал в категория до 38 кг

Петро Карлангач – бронзов медал в категория до 52 кг

Класически стил

Огнян Бургазов – сребърен медал в категория до 41 кг

Камен Горанов – сребърен медал в категория до 52 кг

Робърт Димитров – бронзов медал в категория до 48 кг

Момичета

Иванина Иванова – сребърен медал в категория до 50 кг

Деница Петрова – бронзов медал в категория до 58 кг

Вероника Стоилова – бронзов медал в категория до 66 кг

Европейско първенство по борба до 17 години в Самоков

Класически стил

Георги Мърков – златен медал в категория до 60 кг

Свободен стил

Николай Илиев – златен медал в категория до 71 кг

Радослав Великов – сребърен медал в категория до 45 кг

Стефан Стефанов – сребърен медал в категория до 110 кг

Кадетки

Андреа Нисева – сребърен медал в категория до 61 кг

Отличени бяха и треньорите, които със своя професионализъм и всекидневна работа допринасят за развитието на младите спортисти и за изграждането на следващото поколение шампиони. Плакети получиха: