Мраморна колона от II-III век откриха в Хераклея Синтика

Мраморна колона с работна датировка II-III век беше открита от археолозите в Хераклея Синтика по време на текущия археологически сезон. Находката се намира западно от храма на Херакъл и е част от по-широките проучвания на античния град, каза за БТА професор доктор Людмил Вагалински, ръководител на проучванията. Засега не е ясно дали колоната принадлежи към самия храм на Херакъл, към друга обществена сграда или е част от уличната архитектура. Археолозите подхождат внимателно и не бързат с пълното ѝ разкриване, тъй като основната цел е да се установи точният ѝ контекст.

„Не търсим находки сами по себе си, а се опитваме да разкажем историята на града“, обяснява проф. Людмил Вагалински. По думите му всяка структура се анализира чрез т.нар. стратиграфски разрези, които позволяват да се изгради точна хронология на събитията. Откритието на колоната е част от по-голям процес на изследване, насочен към храма на Херакъл, който остава основен приоритет на екипа до началото на юли. Археолозите планират да разкрият напълно южната му фасада и да уточнят неговата датировка и строителни етапи.

След приключване на този етап разкопките ще продължат с финансиране по проект на Община Петрич. Предвижда се работа в централната част на форума, включително разкриване на настилки и подготовка за реставрационни дейности. Част от бъдещите планове включват и изграждането на нов паркинг в района, което налага предварителни археологически проучвания, за да се гарантира, че няма да бъдат засегнати ценни структури.

Археолозите подчертават, че тяхната работа не приключва с разкопките. Съществена част от процеса е опазването и консервацията на откритите обекти в сътрудничество с реставратори и архитекти. Предстоящите месеци до есента ще бъдат ключови за разширяване на проучванията и за по-доброто представяне на античния град пред посетителите, смята професор Вагалински.