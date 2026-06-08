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Откриха втори незаконен сондаж в Баба Алино

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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23001936 www.24chasa.bg

Представители на институции ще проверят сигнал за незаконен сондаж за вода в Баба Алино

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Незаконният град в местността Баба Алино.

Представители на няколко институции ще проверят сигнал за незаконен сондаж за вода в местността Баба Алино край Варна, съобщиха от пресслужбата на Областната администрация.

Информацията е подадена днес от народния представител от „Възраждане“ Коста Стоянов. Областният управител Марио Смърков вече се е свързал с ръководителите на Басейнова дирекция „Черноморски район“, на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и на „ВиК – Варна“. От водното дружество са уведомили, че не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището. 

Проверка по сигнала на място ще направят утре областният управител и представители на Басейнова дирекция и на РЗИ, пише БТА. 

Незаконният град в местността Баба Алино.

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