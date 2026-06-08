Представители на институции ще проверят сигнал за незаконен сондаж за вода в Баба Алино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представители на няколко институции ще проверят сигнал за незаконен сондаж за вода в местността Баба Алино край Варна, съобщиха от пресслужбата на Областната администрация.

Информацията е подадена днес от народния представител от „Възраждане“ Коста Стоянов. Областният управител Марио Смърков вече се е свързал с ръководителите на Басейнова дирекция „Черноморски район“, на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и на „ВиК – Варна“. От водното дружество са уведомили, че не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището.

Проверка по сигнала на място ще направят утре областният управител и представители на Басейнова дирекция и на РЗИ, пише БТА.