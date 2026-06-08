Кандев на изпроводяк от МВР: Баща ми беше полицай, каза, че ще страда семейството ми (Видео)

Когато ме приеха в МВР, бе най-щастливият, сигурен съм, че някъде отгоре се гордее с мен, казва бившият вече главен секретар на ведомството

Вместо довиждане с МВР, Георги Кандев си пусна видео със спомен как е казал на родителите си, че ще става полицай. Баща му също бил служител на МВР и опитал да го разубеди. Ще ти страда семейството, само с лошите ще се занимаваш, му казал той. А Кандев отвърнал, че вече е избрал пътя си. След това покойният му вече баща, починал през 2016 година, се гордеел със сина си. Кандев качи разказа на клип във фейсбук часове след като обяви, че напуска поста (заместник) главен секретар на МВР и вътрешното ведомство. И тогава избра да го направи в социалната мрежа.

Ето и текста на казаното от Кандев:

Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-ата секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш.

Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще те разберат.

Аз съм второ поколение, баща ми беше така. Когато, когато му заявих, когато им заявих с майка ми – бях войник, връщах се от Плевен, от ШЗО. И им заявих: „Аз ще кандидатствам в Симеоново." И баща ми започна: „А-а, ти нима не виждаш... Аз, нали, не се прибирам тука, ще ти страда семейството цял живот. Нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш."

„Не, благодаря. Аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това."

Когато ме приеха в Симеоново, беше най-щастливият обаче. И така, гордееше се с мен, до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре... някъде отгоре се гордее с мене."