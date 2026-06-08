С грамоти отличиха спасители в Кюстендил, издирвали 5-годишно дете

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Директорът на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Кюстендил старши комисар Райчо Омерски връчи благодарствени грамоти на спасителите от "Отряд Кюстендил", които се включиха в издирването на загубилото се 5-годишно дете на 26 май в землището на с. Скриняно, съобщават от пресцентъра на полицията в града.

„Благодаря ви, господа Мартин Максимов, Димитър Манов, Михаил Димитров, Кирчо Пантев, Светломир Цветков, Илиан Бояджиев, Мартин Иванов“, каза старши комисар Омерски и изрази убеждението си, че спасителите от Кюстендилския отряд са надежден и професионален партньор.

Петгодишният Маурисио беше издирван през цялата нощ от доброволци и полиция. Момчето е открито между селата Соволяно и Скриняно, край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ, пише БТА.