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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23001996 www.24chasa.bg

Откриха втори незаконен сондаж в Баба Алино

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Незаконният град в местността Баба Алино.

След постъпили сигнали за незаконно водовземно съоръжение и нерегламентирано водовземане за питейно-битови нужди в местността „Баба Алино", експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район" извършиха днес незабавна проверка на място. В хода на проверката обаче е установено второ незаконно съоръжение в близост.

Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство, съобщават от министерството на околната среда и водите. 

Установено е, че съоръженията не са вписани в регистрите по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите. Едното е разположено във вкопана шахта с метален капак, а наличната тръбна мрежа в нея сочи към нерегламентирано ползване на вода от водоизточника, другото в момента се проверява.

Продължават действията по установяване на начина и целта на използване на водата. При огледа на съседна сграда са открити монтирани водомерни устройства към водопроводи, обслужващи жилищни сгради.

Проверката не е приключила. Към момента се извършват последващи действия в рамките на компетентността на дирекцията, като след приключването им ще бъдат предприети съответните административни мерки съгласно действащото законодателство.

Незаконният град в местността Баба Алино.

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