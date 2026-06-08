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Костадин Димитров за домакинството на Евровизия: Пловдив може да предложи много силно празненство

24 часа Пловдив онлайн

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Кметът на Пловдив Костадин Димитров

Градът ще участва в следващите процедури по избор къде да се проведе песенният конкурс

"Да! Заявяваме участие в следващите процедури за домакинство на Евровизия 2027." Това написа Костадин Димитров след работната среща, организирана по покана на Българската национална телевизия с кметовете на градовете, заявили интерес да приемат големия форум – София, Пловдив, Варна и Бургас.

"Въпросът, който зададох, е императивни ли са изискванията относно зала и инфраструктура и получих отговор, че се търси цялостен ефект от събитието. А Пловдив може да предложи много, много силно празненство", допълни пловдивският градоначалник.

Кметът на София Васил Терзиев пък изтъкна, че столицата разполага с най-добрата транспортна свързаност в страната, най-голямото летище в България и най-голямата зала за провеждане на подобно събитие.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров

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