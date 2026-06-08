В зооцентъра в Добрич вече има 50 екзотични птици, спасени от незаконен трафик през май

50 екзотични птици, спасени при акция срещу незаконен трафик на животни на русенския Дунав мост през май вече са настанени в зооцентъра в Добрич, където са под постоянно наблюдение от специалисти. Сред птиците има 22 папуански носорога, 8 кардинални лорита,16 декоративни гълъба, 4 бойни петли.
„Екипът на зооцентъра реагира незабавно, както за транспортирането им, така и за обгрижването им. За броени часове бяха подготвени специални карантинни помещения за настаняването им, а всяка птица премина индивидуален преглед, за да бъде оценено нейното общо състояние след дългия и стресиращ транспорт", съобщават оттам. Всички животни се чувстват добре и са под постоянно наблюдение от специалисти.
„Случаят е поредното напомняне, че незаконната търговия с диви животни е сериозна заплаха за биоразнообразието по света. Тези птици изискват специализирани грижи, подходящи условия и специфична храна, включително разнообразни плодове и плодови нектари", казват от зооцентъра. Затова отправят апел за дарения в натура за изхранването и грижите за новодомците.