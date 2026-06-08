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В зооцентъра в Добрич вече има 50 екзотични птици, спасени от незаконен трафик през май

Дияна Райнова

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Кардинално лори СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич

50 екзотични птици, спасени при акция срещу незаконен трафик на животни на русенския Дунав мост през май вече са настанени в зооцентъра в Добрич, където са под постоянно наблюдение от специалисти. Сред птиците има 22 папуански носорога, 8 кардинални лорита,16 декоративни гълъба, 4 бойни петли. 

Папуански носорог СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич
Папуански носорог СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич

„Екипът на зооцентъра реагира незабавно, както за транспортирането им, така и за обгрижването им. За броени часове бяха подготвени специални карантинни помещения за настаняването им, а всяка птица премина индивидуален преглед, за да бъде оценено нейното общо състояние след дългия и стресиращ транспорт", съобщават оттам. Всички животни се чувстват добре и са под постоянно наблюдение от специалисти. 

СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич
СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич

„Случаят е поредното напомняне, че незаконната търговия с диви животни е сериозна заплаха за биоразнообразието по света. Тези птици изискват специализирани грижи, подходящи условия и специфична храна, включително разнообразни плодове и плодови нектари", казват от зооцентъра. Затова отправят апел за дарения в натура за изхранването и грижите за новодомците. 

СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич
СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич

Кардинално лори СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич
Папуански носорог СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич
СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич
СНИМКА: Фейсбук/ Център за Защита на Природата и Животните Добрич

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