ГДБОП разкри лаборатория за метамфетамин в Ямбол (Снимки)

Разкрита е лаборатория за метамфетамин в Ямбол, съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във Фейсбук. По случая са задържани двама и се води разследване.

При акцията, проведена на 6 април, са открити голямо количество прекурсори, материали за производство, близо килограм и половина готова смес (1420 гр.) метамфетамин. Намерени са още йод на кристали, фосфорна киселина, червен фосфор, електронни везни полиетиленови пликчета, сумата от близо 6500 евро и други вещи, имащи отношение към воденото разследване.

Малък хеликоптер, вероятно използван за международен трафик на наркотици, беше открит при мащабна операция на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и ГДБОП в област Ямбол. Иззети са над 250 килограма марихуана на стойност над два милиона евро, а четирима души са задържани с мярка за неотклонение "задържане под стража".