Йотова ще е домакин на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

В София ще се отбележат 30 години от създаването на формата за регионално сътрудничество

На 10 юни 2026 г. държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната Среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В София ще бъде отбелязана 30-годишнината от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996 г.

Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство на ПСЮИЕ, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха България ще предаде председателския пост за следващата година на Румъния.

Президентът Илияна Йотова ще посрещне в Националния дворец на културата ръководителите на делегации от 12 държави участнички в ПСЮИЕ и на Съвета за регионално сътрудничество, съобщиха от президентската администрация.

В София за участие в срещата ще пристигнат: Денис Бечирович - председателстващ Председателството на Босна и Херцеговина; президентът на Словения Наташа Пирц Мусар; президентът на Албания Байрам Бегай; президентът на Черна гора Яков Милатович; президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова; изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу; министър-председателят на Молдова Александру Мунтяну, министър-председателят на Сърбия Джуро Мацут, министърът на външните работи на Гърция Георгиос Герапетритис; министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан; министърът на външните и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич Радман; Клара Стайку, държавен секретар в Министерство на външните работи на Румъния. В срещата ще участва и Амер Капетанович – генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество, който е оперативното звено на ПСЮИЕ.

Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, която ще бъде открита от президента Илияна Йотова. На нея ще бъде обсъдена декларация по повод 30-годишнината на инициативата и ще се проведе дискусия на тема „Укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще". След края на Срещата на върха съвместни изявления за медиите ще дадат ръководителите на делегациите на т.нар. Тройка – Албания, България и Румъния (предходният, настоящият и поемащият председателството на ПСЮИЕ).

Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/ е регионална платформа за диалог за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставено през юли 1996 г. в София, когато на среща на министрите на външните работи на осем държави от ЮИЕ е приета Софийската Декларация за добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13 – Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора.

От създаването на инициативата досега България е поемала четири пъти едногодишното ротационно председателство на ПСЮИЕ. На 16 юни 2025 г. в Тирана страната ни прие председателството, което се проведе под мотото „Компас към стабилност, сигурност и устойчивост".