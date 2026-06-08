Димитър Стоянов: Трябват повече инструменти като SAFE, но за по-малките отбранителни индустрии

Трябват повече финансови инструменти за инвестиции в отбраната като SAFE, които обаче да бъдат отворени към малките и средните отбранителни индустрии.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Кипър. Той е в Никозия за неформалната среща на министрите на отбраната на страните членки на ЕС. Стоянов акцентира върху необходимостта малките и средните предприятия да имат по-голямо участие в европейските отбранителни проекти. По-рано днес президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви на конференция в София, че 9-те проекта по механизма SAFE са незадоволителни, именно защото участието на българската отбранителна индустрия не е достатъчно.

"9-те проекта по SAFE не са задоволителни, защото изключиха българските фирми и индустрия. От ЕК ни увериха, че ще има втора част, т.нар. SAFE+, в която ще могат да се включат нашите компании, които имат традициите и възможностите. България може да се превърне в технологичен център в тази нова политика на ЕС", коментира Йотова.

"Въпреки заявените до момента намерения, малките и средните предприятия все още се нуждаят от нашата подкрепа, за да се превърнат в значима част от европейската отбранителна индустрия. Инструментът SAFE е от ключово значение за развитието на важни отбранителни способности, но ползите от него са насочени основно към големите индустриални производители. Ето защо в бъдещата стратегия и в новата Многогодишна финансова рамка трябва да бъдем по-фокусирани върху инструменти, които инвестират в по-малките отбранителни индустрии", заяви министър Стоянов в Никозия.

Във фокуса на дискусиите на срещата бяха инициативите и механизмите на ЕС в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на Съюза на глобалните предизвикателства, заложен в новата Европейска стратегия за сигурност. Димитър Стоянов в Кипър СНИМКА: МО

В рамките на форума министър Стоянов проведе разговор с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, съобщават от пресцентъра на военното министерство. Той подчерта необходимостта Европейският съюз да насочи повече внимание и ресурси към развитието на малките и средните предприятия в отбранителния сектор и засилване на индустриалното сътрудничество.

Той акцентира и върху необходимостта от по-активно стимулиране на иновациите в отбраната и отбранителната индустрия като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността, технологичното развитие и устойчивостта на европейския отбранителен сектор.

По време на работната сесия, посветена на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, министър Стоянов потвърди ангажимента на България към общите европейски усилия за постигане на справедлив и траен мир.

"Тази война трябва да намери мирно решение и Европейският съюз трябва да засили ангажимента си в мирните преговори", заяви министърът на отбраната.