МВР прави карта на местата с джигити, забързва и електронните фишове

Ще се облекчи процесът по връчване на електронни фишове при нарушения, регистрирани от пътни камери

Местата, на които се провеждат нелегални гонки и дрифтове ще бъдат нанесени на специална карта като част от усилията на властите за намаляване на инцидентите по пътищата. Това стана ясно след близо едночасова среща в Министерския съвет, където дойдоха представители на няколко министерства и агенции.

"Набелязахме конкретни мерки във всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и на броя на пострадалите. В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки", обясни вътрешният министър Иван Демерджиев.

Ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които има данни да участват или да са склонни да участват в гонки. Ще се засили и обменът на информация между ведомствата, увери министърът. Ще се автоматизира и процесът по обработка на информацията, която постъпва от камерите, за да има и по-бърза обработка на нарушенията, които те документират ежедневно. Това важи за "всички камери, с които разполага държавата" - тези на МВР, на АПИ и общинските.

Идеята е да се облекчи процесът по връчване на електронни фишове от камерите, защото в момента се наблюдават "доста слабости е това отношение". Демерджиев съжали, че в момента не се използва пълният потенциал на камерите, бавно да уведомявани и нарушителите за наложените им санкции. Това много често води до ситуация, в която един водач, който е нарушил многократно правилата за движение, не е санкциониран за един дълъг период от време и не е взето съответното отношение към него, каза той.

"Набелязахме мерки, но най-важното е, че стигнахме до съгласие, че трябва да има много по-добра координация, обмяна на информация между заинтересованите и ангажираните в този процес. Трябва да има и периодично отчитане по съответни обективни критерии на начина, по който въздействат едни или други мерки, които прилагаме. От една страна МВР отдавна е набелязало местата, в които има завишен пътен травматизъм в страната. С добра координация с всички ангажирани в процеса ведомства и с общините набелязваме конкретни мерки за всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и броя на пострадалите и загиналите", каза Демерджиев.

След тежката катастрофа в Челопечене са обсъдени и свидетелства за управление, които се получават в някои държави със занижени критерии. "Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за управление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имаме данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна, в МВР ще вземем под специално внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно от тези рискови водачи, които предизвикват впоследствие тежки нарушения с пострадали и с жертви", закани се Демерждиев.

НАП също ще трябва да проверява дали доходите на шофьорите отговарят за наличието на скъпите автомобили, които карат.

„Ще проверим дали тези водачи са имали и други противообществени прояви и какво се прави в тази връзка от отговорните институции, в т.ч. и българската прокуратура", отбеляза още министърът.

Властта планува всеки месец да отчита резултатите от мерките. Очакват се и законодателни промени, защото според министъра има "мъртви текстове", които понякога са причина да няма наказания за пътни нарушения.