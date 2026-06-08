Започна тактическото учение "Черно море 2026"

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От днес до 12 юни в морските пространства на България ще се проведе тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2026". Негов ръководител е командирът на Флотилията флотилен адм. Радко Пенев, съобщават от Министерството на отбраната.

Целта е да се усъвършенстват способностите на Щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет.

В учението участват бойни и спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства от формированията на Военноморските сили на Република България.