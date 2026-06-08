МОН: За 2 дни са преведени над 1 млн. евро на държавните училища

Няма да остане необезпечен училищен разход, уверяват хората на проф. Георги Вълчев

За последните два работни дни (5 и 8 юни) по сметките на държавните училища са преведени над 1 000 000 евро. Създадена е организация в Министерството на образованието и науката, така че всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно.

Припомняме, че предвид ситуацията с държавния бюджет се въведе временна мярка, която обхваща и държавните училища. Тя засяга около 250 държавни образователни институции, което е около 10% от всички училища в системата.

Мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет. Месечните лимити продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции както и досега. По този начин държавата гарантира, че няма да остане месец без финансово обезпечение.

В условията на този режим няма да останат и необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности.

Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена.