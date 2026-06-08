Кметът на Бургас: Бургас е готов и подходящ град за Евровизия 2027!

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Бургас е готов и подходящ град за Евровизия 2027!Успех на всички колеги кметове! Това написа във фейсбук кметът на града Димитър Николов. Днес кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас - Васил Терзиев, Костадин Димитров, Благомир Коцев и Димитър Николов се срещнаха днес с генералния директор на БНТ Милена Милотинова и с представителите на EBU.

Ето какво добави той:

Нека бъде избран най-подходящият български град, който достойно да представи страната ни пред милиони зрители по света!

Благодаря, Дара, че ни даваш тази възможност!

След срещата днес отново заявявам: Бургас е готов и подходящ град за Евровизия 2027!

Имаме инфраструктурата. Имаме опита. Имаме енергията. Имаме хората.

Готови сме за работа. Готови сме да посрещнем Европа. Готови сме да покажем най-доброто от България!

Бургас очаква Евровизия!

Четирите града се борят за домакинството на "Евровизия" през 2027г. До края на седмицата кандидатите трябва да потвърдят своето желание за домакинство и след това да бъде придвижен процесът. Домакинът ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. "Срокът е август, но искаме да съкратим процедурата до юли", каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.