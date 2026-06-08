Ивайло Мирчев за Кандев: Оказан му е натиск, прибраха го

"Оказан му е определен натиск" - така съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира по Би Ти Ви оставката на Георги Кандев като главен секретар на МВР.

По думите на Мирчев Кандев е получил огромно обществено доверие. Преди време са се срещнали на събитие и той му казал: "Ние, полицаите, знаем какво да правим, стига политиците да не ни се месят. Ние може да си свършим работата". Затова според Мирчев му е оказан натиск.

"Всъщност го прибраха", направи препратка Мирчев към знаковата реплика на Георги Кандев „Колеги, не се прибирайте!", която той отправи към полицейските служители покрай изборите.

"България имаше служебно правителство със силен премиер и вътрешен министър и за първи път от много години насам - главен секретар. Екипът свърши блестяща работа, успяха да се проведат сравнително честни избори", каза още Ивайло Мирчев.

"Защо за първи път истински професионалист подава оставка по този начин. Това отдавна не се е случвало. Кандев опитваше да си свърши работата. Бяха отличен екип с Дечев. Очевидно никой не му е пречил, а когато беше служебното правителство не го е усещал така", допълни той.

"Силни заявки и слаби действия" - така определи първите 30 дни на новото правителство. По думите му е съвместната национална инициатива между правителството и осем от водещите търговски вериги в страната, насочена към трайно намаляване на цените на стоките от първа необходимост - "Кошница с грижа", не е нова. Реализирана е в кабинета на Николай Денков.

"Дотук това, което се вижда от управляващите, са доста разнопосочни действия", каза още Мирчев.