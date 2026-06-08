Андрей Гюров: Георги Кандев може да бъде освободен, но не може да бъде прибран

Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабитена "Гюров" и не подведе очакванията на гражданите.

Това написа във фейсбук профила си бившият служебен премиер Андрей Гюров. Думите му са по повод напускането на Георги Кандев от системата на МВР и поста главен секретар.

Кандев обяви, че напуска поста и системата по-рано в понеделник с пост в социалните мрежи. Той заяви, че да избира между поста и принципите си е невъзможно.

По-късно вътрешният министър Иван Демержиев уточни, че Кандев е изложил само лични мотиви за напускането си и заяви, че никой не е пречил на работата му.

Ето какво още пише Андрей Гюров:

В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност.

Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение.

Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?

Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабитена "Гюров" и не подведе очакванията на гражданите.