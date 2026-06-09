Преди 4 години: 178 дни на власт издържа Слави, оттегли четирима министри

“Доброволно излизам от управлението. От днес изтеглям министрите на ИТН и слагам край на тази коалиция и на тази агония.”

Така преди 4 години заради споровете около позицията за Република Северна Македония и държавния бюджет лидерът на ИТН Слави Трифонов след 178 дни на власт де факто слага край на правителството на Кирил Петков. То е избрано на 13 декември 2021 г. и в коалицията, която го подкрепя, са ПП, БСП, ИТН и ДБ. Само две седмици по-късно - на 22 юни 2022 г., след гласуван вот на недоверие правителството на Петков подава оставка.

На другия ден - 9 юни, медиите правят обширни коментари по повод разнобоя в правителствената коалиция. Кирил Петков дава дума, че ще направи нов кабинет - на малцинството, но не успява да събере нужната подкрепа от 121 гласа в парламента. Така отива в историята 99-ото правителство на България.