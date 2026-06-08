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Въздушната линейка транспортира мъж със счупен череп от Благоевград до София

Тони Маскръчка

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Медицински хеликоптер Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Медицинският хеликоптер транспортира мъж със счупен череп от Благоевград за София. Преди минути въздушната линейка излетя от стадиона в Благоевград.

43-годишният мъж бе открит в канал край Благоевград в четвъртък около 20,10 часа . Тогава във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение, че в бетонов канал в района на пътя за с. Делвино е паднал мъж, който лежи в безпомощно състояние.

От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 43 години от Благоевград. Той е пострадал с фрактура на черепа и бе настанен за лечение в болница „Пулс" в града. Образувано е досъдебно производство.

Медицински хеликоптер

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