Въздушната линейка транспортира мъж със счупен череп от Благоевград до София

Медицинският хеликоптер транспортира мъж със счупен череп от Благоевград за София. Преди минути въздушната линейка излетя от стадиона в Благоевград.

43-годишният мъж бе открит в канал край Благоевград в четвъртък около 20,10 часа . Тогава във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение, че в бетонов канал в района на пътя за с. Делвино е паднал мъж, който лежи в безпомощно състояние.

От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 43 години от Благоевград. Той е пострадал с фрактура на черепа и бе настанен за лечение в болница „Пулс" в града. Образувано е досъдебно производство.