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Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)

Валентин Хаджиев

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Трасето, което функционира само няколко дни след падане на свлачището, бе засипано с чакъл от частен собственик на земя. Снимки и видео: Валентин Хаджиев

Изградени са водостоци, а на някои места са премахнати десетки дървета

Аварийният обход над свлачището между Смолян и Пампорово е готов. Трасето е с дължина близо километър и половина. Временният обход ще се използва основно от работещите в курорта, а при възможност ще бъде допускано движение и на други автомобили. По него обаче няма да преминават превозни средства с тегло над 3,5 тона.

Пътят е тесен и разминаването на два автомобила е затруднено, въпреки че по трасето са обособени няколко джоба за отбиване. Шофьори споделят, че на места преминаването е дори опасно. Най-рисков е участъкът между подпорната стена и почивната станция на бившия „Булгартабак", тъй като там липсва добра видимост.

През тази седмица движението по обхода ще бъде разрешено от 09:00 до 17:00 часа, тъй като по трасето все още работи тежка техника. Предстои и запълване на образувани дупки. „Прави се всичко възможно да се улесни преминаването на хората, особено в началото на туристическия сезон, но трасето все още не е напълно завършено", обясниха от техническия екип.

Трасето беше отворено дни след свлачището, което се активизира на 1 май тази година, но впоследствие бе затворено, след като собственик на земя възрази срещу преминаването през имота му. Това принуди властите да променят маршрута.

Сега обходът преминава през общински и държавни терени, както и през горски фонд. Общинският участък с дължина около 450 метра е най-широк, тъй като е чакълиран и утъпкан.

„Общината положи чакъл по отсечката, която преди беше черен път, но дали тя ще бъде асфалтирана, зависи от държавата", заяви кметът на Смолян Николай Мелемов. Ремонтът е за сметка на общината, въпреки че тя все още не разполага с приет бюджет. Изградени са водостоци, а на някои места са премахнати дървета.

Основният път остава затворен заради свлачището, което погълна част от пътното платно, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. Оттогава пътуващите от и към Смолян използват обходни маршрути през село Стойките и прохода Рожен.

Възстановяването на основния път ще продължи най-малко седем месеца. Регионалният министър Иван Шишков лично инспектира кризисния участък в средата на май и разпореди спешни геодезически и инженерни обследвания. Те все още се бавят с аргумента, че свлачището остава активно. В близките дни предстои сондиране на района.

Според Шишков най-целесъобразното решение е изграждането на мостово съоръжение над засегнатия терен, тъй като трайното укрепване на свлачището би отнело твърде много време.

Най-широк е участъкът, прокаран от община Смолян
Най-широк е участъкът, прокаран от община Смолян

Трасето, което функционира само няколко дни след падане на свлачището, бе засипано с чакъл от частен собственик на земя. Снимки и видео: Валентин Хаджиев
Най-широк е участъкът, прокаран от община Смолян
Пътят е тесен и разминаването на два автомобила е затруднено, въпреки че по трасето са обособени няколко джоба за отбиване.
Едно от най-рисковите места за преминаване е между подпорна стена и бившата почивна станция на "Булгартабак", тъй като е тясно и няма видимост.
Трасето, което функционира само няколко дни след падане на свлачището, бе засипано с чакъл от частен собственик на земя. Снимки и видео: Валентин Хаджиев
Най-широк е участъкът, прокаран от община Смолян
Пътят е тесен и разминаването на два автомобила е затруднено, въпреки че по трасето са обособени няколко джоба за отбиване.
Едно от най-рисковите места за преминаване е между подпорна стена и бившата почивна станция на "Булгартабак", тъй като е тясно и няма видимост.
Трасето, което функционира само няколко дни след падане на свлачището, бе засипано с чакъл от частен собственик на земя. Снимки и видео: Валентин Хаджиев
Най-широк е участъкът, прокаран от община Смолян
Пътят е тесен и разминаването на два автомобила е затруднено, въпреки че по трасето са обособени няколко джоба за отбиване.
Едно от най-рисковите места за преминаване е между подпорна стена и бившата почивна станция на "Булгартабак", тъй като е тясно и няма видимост.

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Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)