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Васил Филипов, който причини бруталната катастрофа с четирима загинали, е в "Св. Анна", ще го оперират

Ана Михова

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Тежката катастрофа на "Челопешко шосе" кадър: Нова нюз

Той не се яви на мярката на неотклонение, ще му оперират гръбначния стълб

Васил Филипов, един от двамата шофьори, който в петък вечер участва в гонка на "Челопешко шосе", довела до смъртта на четирима и нараняването на още 20 души, е в неврохирургията на болница Св. Анна. Това стана ясно в Софийския градски съд. 

Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров Снимка: Велислав Николов

Според медицинското заключение той е получил наранявания на гръбначния стълб и му предстои операция. Медиците са на мнение, че докато не се възстанови, той не може да пребибава и в следствения арест. По тази причина делото, на което трябваше да се реши неговата мярка за неотклонение, беше прекратено. 

То ще бъде внесено отново, когато Филипов е в състояние да се яви пред съда. Прокуратурата предложи делото да се гледа в болницата, но съдът не се спря на това искане, посочвайки, че след като Филипов не може да дойде в съда, явно няма да може да участва пълноценно и в заседание в болницата. 

За утре е насрочено дело за определяне мярката на другия обвиняем - Траян Филипов, който също е в болница. Мярката за неотклонение на Траян Филипов ще се гледа утре в 10 ч. в болница "Пирогов", където той е настанен. 

Тежката катастрофа на "Челопешко шосе" кадър: Нова нюз
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Съдия Атанас Атанасов, който трябваши да глеса мярката
Тежката катастрофа на "Челопешко шосе" кадър: Нова нюз
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Съдия Атанас Атанасов, който трябваши да глеса мярката
Тежката катастрофа на "Челопешко шосе" кадър: Нова нюз
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров
Съдия Атанас Атанасов, който трябваши да глеса мярката

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