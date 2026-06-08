Васил Филипов, който причини бруталната катастрофа с четирима загинали, е в "Св. Анна", ще го оперират

Той не се яви на мярката на неотклонение, ще му оперират гръбначния стълб

Васил Филипов, един от двамата шофьори, който в петък вечер участва в гонка на "Челопешко шосе", довела до смъртта на четирима и нараняването на още 20 души, е в неврохирургията на болница Св. Анна. Това стана ясно в Софийския градски съд. Адвокатът на Васил Филипов - Милен Дюлгеров Снимка: Велислав Николов

Според медицинското заключение той е получил наранявания на гръбначния стълб и му предстои операция. Медиците са на мнение, че докато не се възстанови, той не може да пребибава и в следствения арест. По тази причина делото, на което трябваше да се реши неговата мярка за неотклонение, беше прекратено.

То ще бъде внесено отново, когато Филипов е в състояние да се яви пред съда. Прокуратурата предложи делото да се гледа в болницата, но съдът не се спря на това искане, посочвайки, че след като Филипов не може да дойде в съда, явно няма да може да участва пълноценно и в заседание в болницата.

За утре е насрочено дело за определяне мярката на другия обвиняем - Траян Филипов, който също е в болница. Мярката за неотклонение на Траян Филипов ще се гледа утре в 10 ч. в болница "Пирогов", където той е настанен.