6 имота от Борисовата градина, които София ще опита да си върне (Графика)

До края на годината трябва да се приеме подробният устройствен план на парка, после - принудително отчуждаване

И държавни дружества сред собствениците, които се канят да атакуват ПУП-а в съда

Столичната община ще отчужди принудително и ще се опита да си върне чрез съдебни процедури частни имоти в Борисовата градина. Това стана ясно на първото обществено обсъждане на проекта за подробен устройствен план (ПУП) на парка, което се проведе в края на май.

“24 часа” състави списък на частните имоти, които общината може да придобие. За да се предприеме тази стъпка обаче, ПУП трябва да бъде приет и влязъл в сила. Тогава ще се изготви план за отчуждаване и ще се предвиди бюджет. Общината ще има 5 г. да придобие принудително имотите в списъка.

Затова апелирам този проект, над който работим повече от 10 г., да бъде приет, коментира пред “24 часа” проф. Атанас Ковачев. Неговото студио “Ковачев архитекти” спечели през 2015 г. обявения от общината конкурс за изработка на план на най-големия столичен парк. Тогава разработката на “Ковачев архитекти” бе определена като най-консервативна откъм намеси. Досега планът е преработван няколко пъти и по него

са постъпили над 5000 становища

До 10 юни се приемат мнения по проекта, а на 17 юни ще се проведе заключителната дискусия. После общественият експертен съвет по устройство на територията ще разгледа всички предложения. Финално по проекта за ПУП ще се произнесе Столичният общински съвет, като амбицията на зам.-кмета по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев е това да стане до края на годината.

Още на първото обсъждане някои от собствениците на частните имоти в парка, включително и представители на държавни дружества, заявиха, че ще атакуват ПУП-а в съда. Ако това стане, плановете на общината за връщане на тези имоти ще бъдат стопирани до произнасянето му.

Борисовата градина е комбинация от различни видове собственост

Публичната - общинска и държавна собственост, доминира. Но има и частна. Определянето с ПУП на функцията “за парк” води до изискването имотите да станат публични. Това може да значи изкупуване, съдебни претенции от общината, сключване на договори. Тече подготовка на правни действия за имоти, които смятаме, че неправомерно са станали частни, коментира арх. Георгиев.

Един от знаковите обекти, които общината си иска, е къпалнята “Мария Луиза”, която стои заключена от 2005 г. В миналото е апортирана в смесеното дружество “Парк Мария Луиза” АД, като мажоритарният дял се държи от фирми на Румен Гайтански - Вълка, а миноритарният - от общинското дружество “Софийски имоти”. На практика общината не може да се разпорежда с имота. При общественото обсъждане проф. Ковачев разказа, че са правени

опити да се получи разрешение за спа център,

но той е отказал. Къпалнята е открита през 1939 г. като най-модерното такова съоръжение на Балканите, дори отговаря на международните олимпийски изисквания. Общината инвестира 7,2 млн. лв. в изграждането на комплекса на 2100 кв. метра застроена площ, включващ 4 басейна.

Според плана обществената функция на къпалнята ще бъде възстановена, като не се допускат разширения на съществуващите обеми.

Сходна е съдбата на Летния театър - също не функционира от години и може би по-младите софиянци дори не подозират за съществуването му. През 2002 г. е апортиран в смесено търговско дружество заедно с къпалнята “Мария Луиза” и

също е собственост на Гайтански

Предвижда се възстановяване на съществуващата постройка с характерните ѝ особености - фасадно оформление, архитектурни детайли, скулптурна украса и др. Забранява се промяна на функцията на сградата, сценичните съоръжения и прилежащия терен. Обектът попада в урегулиран поземлен имот с предназначение за парк. Цели поколения млади софиянци дори не подозират, че в Борисовата градина е работил красивият летен театър.

“Мечтая за времето, в което софиянци ще могат отново да аплодират концерти на Летния театър и да плажуват на “Мария Луиза”. Мисля, че то не е далеч”, вярва проф. Ковачев.

Теренът на бившия ресторант “Тенекиите” до Семинарията също е отреден за парк. Той е с площ от около 2600 кв. м. Собственик на терена е фирма “Телекомплект” АД. Неин представител вече обяви, че ако ПУП се приеме в този вид, тя ще го обжалва в съда. При предишни обсъждания на плана имаше предложения мястото да се запази за ресторант.

През 1998 г. СОС включва в капитала на “Софийски имоти” ЕАД терена, през 1999 г. с приватизацията на “БКС-Средец” е приватизиран и той. През 2001-а “Софийски имоти” го заменя срещу 2 апартамента на вече приватизираното “БКС-Средец”. През 2005 г. имотът е продаден на “Телекомплект” АД. Знае се, собствениците веднъж са декларирали готовност да го освободят срещу парично обезщетение или друг имот, но по въпроса няма движение.

Сред частните имоти, които би трябвало да попаднат в списъка за отчуждаване, са и близо 10 000 кв. м в местността Погребите. През 2000 г. СОС променя собствеността на 10-те дка от публична в частна общинска собственост. През 2002 г. общината сключва договор за замяна с търговското дружество “Цирк Роял” АД на имота срещу 10 апартамента. Към момента той е

собственост на “Литекс пропърти” АД

Според плана трябва да се присъедини като зелена площ към парка.

В обхвата на ПУП е включен и част от терена на “София ленд”. Според запознати целта е да се стопират намеренията за строителство там и се очаква и този имот да влезе в списъка за отчуждаване.

В Дендрариума се намира друг частен имот, собственост е на “Лев корпорация”. Той е близо до тенис кортовете и зала “София”, там преди са били сградите за поддръжката на парка.

Проектът за ПУП предвижда и тази част да се върне към парка като зелена площ.

В Борисовата градина има и други частни имоти, които

се запазват - като ресторант “Виктория”

в Ловния парк. Частна е и тв кулата. За нея проф. Ковачев предвиждаше да се изгради изгледна площадка за наблюдение на София от високо, но това намерение вероятно няма да се реализира заради частната собственост, макар теренът да е общински.

Единственият обект, който проф. Ковачев е съгласувал от 2015 г. до момента, е реконструкцията на стадион “Българска армия”. Собственик е смесено търговско дружество с участието на държавата и футболния клуб. Преди години, когато от ЦСКА обявиха намерението за реконструкция, заявиха, че ще възстановят на общината 30 дка, които да бъдат върнати към парка. Към момента обаче това не е направено и

няма документ за прехвърляне или дарение от ЦСКА на 30-те декара

Останалите имоти в парка са държавна и общинска собственост - публична или частна.

Единственото строителство според ПУП-а са 2 подземни паркинга. Единият при автокъща “Капитолия”, за чиято собственост общината чака произнасяне на съда на втора инстанция. Планът е теренът на автокъщата да се озелени и да стане част от парка. Другият подземен паркинг ще е при гара “Пионер”. Сградата на гарата ще стане музей, до нея ще има спортни обекти с малка едноетажна обслужваща сграда.

Според ПУП трябва да се възстанови и стадион “Юнак”, а на мястото на ресторант “Веселото село” - някогашната детска светофарна площадка.