Пенсиите да се вдигнат със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли, обсъжда НОИ

Пенсиите да се вдигнат със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли. Това ще разглежда Надзорът на НОИ днес. Преди него социалната министърка Наталия Ефремова обясни, че то ще е върху цялата сума, включително т.нар. КОВИД добавка.

Миналата седмица от "Прогресивна България" пробваха това осъвременяване със 7,8% да не се прилага за КОВИД бонуса от 30,68 евро (старите 60 лева) и така от пенсионерите щяха да се вземат 2,39 евро. След това обаче се отказаха от тази идея, но приеха от 1 юли във формулата за новите пенсионери вече да не добавят тези 30,68 евро.

Освен това приеха минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да е 347,51 евро от 1 юли.

"В кодекса за социално осигуряване е предвидено осъвременяване на пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Днес предстои да вземем такова решение, като изчисленията показват, че увеличението ще е в размер от 7,8%", потвърди преди заседанието на Надзорния съвет министъра на социалната политика Наталия Ефремова.

Така с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, плюс нейното предложение да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, ще има затваряне на кръга от всички форми и пенсии да са с еднакъв процент увеличение.

"По този начин ще осигурим еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии", каза Ефремова.

За отпуснатите пенсии до края на миналата година това ще струва 513 млн. евро повече. А за социалната пенсия за старост - 9,8 млн. евро повече в бюджета за настоящата година. Това ще бъде предложено в проекта на ДОО за 2026 г.

"Спестяванията от отпадане на КОВИД добавката за новите пенсионери са в размер от 13 млн. евро. Всъщност не говорим за спестявания, а за изправяне на функцията, която има една осигурителна система. Там изчисленията във формулата не могат да включват допълнителни добавки, те са функция на социалната система", уточни Ефремова. Тя беше категорична, че няма опасност хората да не получат увеличение на пенсиите.

"Цялото правителство работим за това да има достатъчно ресурс, така че всички да получат навреме не само своите пенсии, но и социалните плащания във формата на обезщетения, добавки и всичко, което социалната система осигурява на най-уязвимите", заяви тя.