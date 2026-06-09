Радев праща в ЦИК Зинаида Златанова?

Бивши кадри на социалистите попълват квотата на мнозинството. ДБ вкарва Антоанета Цонева и съветничката на Гюров по изборите - Ваня Нушева

Чисто нова Централна избирателна комисия ще организира президентския вот наесен и следващите видове избори в страната през следващите 5 г. Мандатът на досегашната изтече през май. Президентът Илияна Йотова вече издаде указ с разпределението на местата в 15-членната комисия - 7 за “Прогресивна България”, 3 за ГЕРБ, по две за ДПС и ПП-ДБ и едно за “Възраждане”, а днес партиите отиват при нея с имената.

Според резултата от изборите през април на ПБ ѝ се падаха 8 места, но тъй като по закон никоя партия не може да има мнозинство в регулатора, ще получат 7. Свободният осми мандат Йотова отреди на ДПС. “При назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Тези с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката”, пише в Изборния кодекс. На текста се опира и Йотова при разпределението на квотите, в този дух беше обяснено, че ПП-ДБ няма да получат преизчисление, както искаха.

Очаква се победителят на вота Румен Радев да поиска председателския пост в ЦИК. Законовите изисквания са за юрист с над 10 г. опит. Затова и първите слухове “номинираха” дългогодишната правна съветничка на Радев като президент Силва Дюкенджиева - тя вече е била в ЦИК като представител на БСП, и университетската преподавателка проф. Янка Тянкова. Тянкова обаче оглави правната комисия в парламента, а Дюкенджиева все още е на “Дондуков” 2.

От “Прогресивна България” ревностно пазят тайна кого ще излъчат днес. Но една от изненадите от понеделник бе, че в ЦИК ще заседава бившата вицепремиерка в кабинета “Орешарски” Зинаида Златанова. От май 2013 г. до август 2014 г. тя бе и министър на правосъдието, преди това оглавяваше представителството на Европейската комисия у нас.

Поне 3 имена, свързани с БСП, ще вкара в ЦИК партията на премиера. Йордан Василев е по пловдивска линия - беше кандидат за кмет на район “Източен” и е специалист по компютърни системи и технологии.

От 2009 г. насам юристката Лазарина Бонева е част от РИК в София - област като квота на социалистите. В момента е шеф на правния отдел на рудодобивното предприятие “Елаците - МЕД”, но има юридически опит и в други частни компании. Заедно с друг кандидат на “Прогресивна България” за изборен надзорник - Стоянка Балова, са били част от Института за социална интеграция. Балова е с докторантура по реторика и преподава в СУ. На последните избори бе координатор на “Прогресивна България” за София - област, но на предходни избори бе в листите на социалистите за депутати, допреди вота на 19 април бе член на Националния съвет на БСП, дори бе кандидат за председател на червените младежи. Омъжена е за кмета на Златица Любомир Цветков.

Мандатите на ГЕРБ паднаха на 3, хората на Бойко Борисов обаче възнамерявали да оставят само двама от досегашните си членове. Кресло най-вероятно ще има за Анна Александрова, която бе водещ юрист на ГЕРБ в няколко парламента и е оглавявала правната комисия на НС, но в 52-ото събрание остана без мандат. Анна Александрова Снимка: СНИМКА: АРХИВ “24 ЧАСА”

За останалите две позиции изборът е между сегашният зам.-шеф на ЦИК Димитър Димитров, Красимир Ципов, когото ГЕРБ искаха за шеф, но след бойкот от останалите парламентарни сили през 2021 г. оставиха редови член, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Гергана Стоянова. Залозите били в полза на Баханов и Ганчева.

ДБ и към момента имаше двама души в комисията. Сегашният зам.-шеф Цветозар Томов влезе като гражданска квота на ДБ, като такава е представлявал и ГЕРБ. Любомир Георгиев е бивш общински съветник от ДБ, бе председател на софийската структура на ДСБ. Вероятно обаче и двамата излизат, а нови членове ще са бившата депутатка от “Да, България” Антоанета Цонева и преподавателката в СУ доц. Ваня Нушева. Тя бе съветник на служебния премиер Андрей Гюров по изборите, програмен директор е на “Прозрачност без граници”. Ваня Нушева Снимка: СНИМКА: АРХИВ “24 ЧАСА”

Засега не е ясно какво става с двете квоти на ДПС. Досегашните членове Ерхан Чаушев и Севинч Солакова останаха на страната на Ахмед Доган и създадоха сериозни пречки на настоящия лидер Делян Пеевски в съдебната битка за регистрация на партията през 2024 г. “Възраждане” също не са давали публични заявки за име.