Божидар Божанов: Оставката на Георги Кандев е лош знак

Оставката на Георги Кандев е лош знак. Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов пред БНТ.

По думите му Кандев е бил важна част от екипа на МВР по време на служебния кабинет и е допринесъл за борбата с купения вот.

„Всички видяхме как господин Кандев, като част от екипа на МВР по време на служебния кабинет, свърши чудесна работа в най-важната задача - борбата срещу купения вот. Това гарантира честни избори. Това гарантира, че хората имаха доверие, че като отидат да гласуват, техният глас има значение. И затова има по-вече легитимност в настоящия парламент, включително в настоящото управление. И заради това доверие, което беше изградено тогава, Кандев беше оставен в МВР. За съжаление сега виждам, че явно нещо му е пречело по някакъв начин или му е оказван натиск, с който той не е бил съгласен. Това четем в това, което той е написал в социалните мрежи."

Божанов коментира още, че най-лесното обяснение за ситуацията са спекулации около бъдещи политически планове на Кандев.

„Господин Кандев е български офицер, който изключително много цени своят дълг към МВР и към опазването на реда. И това да се правят такива спекулации днес не мисля, че е коректно спрямо това, което той е показал в последните месеци, пък и през годините назад, защото той е служител на системата много отдавна."

По отношение на евентуални политически проекти и президентски сценарии Божанов засегна и името на Андрей Гюров.

„Дали Андрей Гюров ще бъде президент, кандидат за президент, разбира се, той трябва да реши. До сега не сме видели от него публична такава заявка. Но ние много пъти много ясно сме казвали, че той свърши чудесна работа като премиер и даде надежда, че държавата може да се управлява по различен начин. Това е нашата оценка за неговото управление като премиер. И според мен е редно той да води този процес. Ние, да кажем ето сега, Гюров, ние много го харесваме, което очевидно не е тайна. Айде сега да го бутаме напред. Това е негово решение, което той трябва да вземе. Той трябва да води процеса, защото показва, че може."

Той допълни, че в държавното управление се вижда връщане на практики от предишния модел и липса на реална промяна в ключови системи. Като примери посочи кадрови назначения и решения в здравеопазването, включително връщането на отстранена директорка и искания за освобождаване на подуправител на НЗОК заради съмнения около бюджета на Касата.

Божанов коментира и новата правителствена инициатива „Кошница с грижа", като я сравни с предишни подобни мерки.

„Надявам се този път да бъде изпълнена така добре, защото дяволът е в детайлите. Това да не се отрази на производителите, това да не се отрази негативно на малките магазини, т.е. да служи само за реклама на големите. Много са детайлите. Надяваме се резултатът да бъде позитивен и хората да го усетят в крайна сметка по джоба си, а не да е просто едно преформатиране на промоции."