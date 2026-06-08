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БАБХ задържа над половин тон животински продукти без документи на "Капитан Андреево"

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БАБХ задържа над половин тон животински продукти без документи на "Капитан Андреево" СНИМКА: БАБХ

Над половин тон животински продукти без документи за произход бяха задържани на ГКПП "Капитан Андреево", съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В проверките участват и служители на Агенция "Митници".

При проверка на микробус с молдовска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 386 кг овча лой без документи за произход.

По-късно, при друга проверка на лек автомобил с българска регистрация, са намерени 35,8 кг яйца, 93,6 кг пилешко месо и 7,4 кг млечни изделия.

Всички продукти са били без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. 

БАБХ задържа над половин тон животински продукти без документи на "Капитан Андреево" СНИМКА: БАБХ

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