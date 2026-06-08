БАБХ задържа над половин тон животински продукти без документи на "Капитан Андреево"

Над половин тон животински продукти без документи за произход бяха задържани на ГКПП "Капитан Андреево", съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В проверките участват и служители на Агенция "Митници".
При проверка на микробус с молдовска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 386 кг овча лой без документи за произход.
По-късно, при друга проверка на лек автомобил с българска регистрация, са намерени 35,8 кг яйца, 93,6 кг пилешко месо и 7,4 кг млечни изделия.
Всички продукти са били без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.
Контролът на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.