МВР прави карта на местата с гонки и погва шофьорите с книжки от чужбина

Камерите на всички институции ще бъдат свързани, НАП започва проверки на нарушителите със скъпи коли

Властта обеща да връчва по-бързо фишовете за скорост

По-бързо връчване на глобите за скорост, карта на местата за гонки и на пътищата с концентрация на катастрофи, контрол над рискови шофьори и тези със съмнителни книжки от чужбина.

Това са част от мерките, които правителството набеляза срещу хулиганите на пътя след катастрофата с четири жертви в петък вечерта на ул. “Челопешко шосе”. Заради тежкия инцидент премиерът Румен Радев събра всички институции, които отговарят за пътната безопасност, и поиска безкомпромисни мерки. Негова е идеята и за картографиране на местата в цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички, като застрашават живота и здравето на хората.

“Никаква милост към тези, които застрашават живота и здравето на хората”, категоричен бе Радев в началото на срещата.

“Как ще усилвате патрулите, как ще ги наблюдавате, как ще ги доказвате - знам, че имате вашите методи. Знам, че е трудно в момента, особено с доказателствата пред съда, но трябва да се поучим от тези държави, които имат успешен опит”, обърна се той към присъстващите. И призова за общи усилия на всички държавни и общински власти.

“Сигурен съм, че МВР има информация за местата, където се провеждат гонки и така наречените дрифтове, както и за лицата, които се занимават с това нещо”, добави премиерът. Призна, че пътищата са в лошо състояние, но въпреки това трябва да има резултати в борбата с пътния травматизъм. Съжали, че от дълги години се полагат усилия за намаляване на пътните инциденти, но все още няма адекватно решение, а България е на челните места в Европейския съюз по смъртност на пътищата.

“По данни на Световната здравна организация загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от брутния вътрешен продукт, но това са материалните загуби. А моралните, човешките загуби просто нямат измерение”, обобщи премиерът. Подчерта, че причините са комплексни - състоянието на пътищата, възпитанието, обучението, вземането на книжки.

На срещата дойде и кметът на София Васил Терзиев. Премиерът поиска контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината.

Часове по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че общинските камери от центъра на София трябва да се преместят в рисковите участъци.

“Набелязахме конкретни мерки във всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и на броя на пострадалите. В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки”, обясни Демерджиев след заседанието в Министерския съвет. Ще се засили и обменът на информация между ведомствата, а процедурата по обработка на информацията ще е автоматизирана. Както и тази за обработка на нарушенията, които камерите на различните институции снимат на пътя - на МВР, на АПИ и на общините.

Кметът на София Васил Терзиев, вътрешният министър Иван Демерджиев, заместникът му Калоян Калоянов, Николай Крушарски от Пътна полиция и шефът на ДАИ Бойко Рановски (от ляво на дясно) съобщиха за мерките.

Идеята е да се облекчи процесът по връчване на електронни фишове от камерите, защото в момента имало много слабости. Демерджиев съжали, че в момента не се използва пълният потенциал на камерите, бавно са уведомявани и нарушителите за наложените им санкции. Това много често води до ситуация, в която шофьор, който е нарушил многократно правилата за движение, не е санкциониран за дълъг период от време и не е взето съответното отношение към него.

Заради тежката катастрофа до Челопечене (виж в карето) са обсъдени и шофьорските книжки, които български граждани получават в някои държави с по-ниски критерии към кандидатите за шофьори.

“Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за управление. Ще сигнализираме тези държави, когато имаме данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. Ще вземем под специално внимание тези водачи, защото голяма част от тях са рискови - с тежки нарушения на пътя и участници в катастрофи”, закани се Демерждиев.

НАП започва да проверява доходите на шофьорите със скъпи коли, стана ясно след заседанието.

“Ще проверим дали тези водачи са имали и други противообществени прояви и какво се прави в тази връзка от отговорните институции, в т.ч. и българската прокуратура”, отбеляза още министърът.

Властта планира всеки месец да отчита резултатите от мерките. Очакват се и законодателни промени, защото според министъра има “мъртви текстове”, които понякога са причина да няма наказания за пътни нарушения.

Васко и Траян от катастрофата с 4 жертви се оказаха в болници, единият бил със счупен гръбнак

Съдът ще заседава в “Пирогов” за мярката на единия, другата се отложи, докато Филипов не оздравее

АНА МИХОВА

Васил и Траян Филипови, които са обвинени за тежката катастрофа с четири жертви в София, са в болница с тежки наранявания, стана ясно в понеделник. Прокуратурата поиска от съда да бъдат задържани за постоянно. Васил не се яви на заседанието, защото е със счупен гръбнак в болница “Св. Анна”, а мярката на Траян ще е днес в “Пирогов”. Двамата мъже са шофирали със 150 км/ч, преди да катастрофират в автобуса. При катастрофата загинаха четирима, а други 20 бяха ранени.

Вместо да бъде доведен от следствената килия в понеделник, се оказа, че 27-годишният Васил Филипов има наранявания на гръбначния стълб и ще бъде опериран. Медиците са на мнение, че докато не се възстанови, той не може да лежи в килия. Прокуратурата предложи делото да се гледа в болницата, но съдът отказа. “Изключително тежко е състоянието му. Той е в шок, със счупен гръбнак”, обясни адвокатът на Филипов Милен Дюлгеров. Освен двамата загинали пътници от автобуса - работници от Индия, почина и приятел на Васил, който се возел при него.

След катастрофата Васил и Траян са били агресивни към шофьора на автобуса, разказаха от полицията след инцидента.

Четвъртият починал мъж е бил в колата на другия шофьор от гонката - Траян Филипов. След като изпуснал контрола над автомобила си, той помел спирка, на която нямало никой, и се забил в дърво. От удара превозното средство се разполовило на две. Мярката на Траян е насрочена за вторник от 10 часа и ще е в болничната му стая в “Пирогов”.

И Васил, и Траян имат книжки, издадени в Чехия. Те са истински, но има съмнения, че не са изкарани коректно. Двамата имат дребни нарушения на пътя до тежкия инцидент от петък. Пробите им за алкохол и дрога на място са били отрицателни.