С намеци Кандев съблече униформата, а версии го свързват и с нова партия, и с президентство - все в двойка с Андрей Гюров (Обзор)

Неофициално откъм МВР се чу, че главният секретар имал проблем с двама от заместниците на Иван Демерджиев, но не и с него - министърът бе видимо изненадан, защото нямал намерение да иска оставката му

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Андрей Гюров и Георги Кандев може да се окажат освен президентска двойка и лица на нова политическа сила.

Изненадващата прогноза идва неофициално откъм “Продължаваме промяната” и “Демократична България”, където също са били изненадани от емоционалния пост, с който главният секретар на МВР в понеделник на обяд чрез фейсбук сдаде поста.

“Ускорение на два паралелни проекта” е лаконичното обяснение, защото и в тесния кръг, който търси обединяваща фигура за държавен глава вдясно, не знаели, че Кандев си тръгва. Но са чули, че кръг от политолози и медийни експерти обмисля Андрей Гюров да оглави нова партия.

Изненада от хода на Георги Кандев демонстрира дори настоящият му началник - вътрешният министър Иван Демерджиев. Той още преди изборите заяви, че ще работи с главния секретар на МВР заради успехите му в борбата с купуването и продаването на гласове.

Да избирам между поста и принципите си, е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. 30 г. нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам,

и за фасада, която не искам да подпирам с името си, написа Кандев във фейсбук минути преди Демерджиев да награди пожарникарите, спасявали хората от автобуса в катастрофата на “Челопешко шосе” в петък.

Вероятно главният секретар на МВР е използвал професионални пиар съвети за тези емоционални думи, както и за изненадващата своя оставка.

Те се появиха след повече от месец мълчание в социалните мрежи - необичайно поведение за Кандев, който в един момент стана по-разпознаваем и от служебния премиер Гюров. Той си позволи само веднъж изява - когато заловиха прокурорския син от Перник.

Минути след поста на Кандев във фейсбук, бившият премиер Андрей Гюров също говори за “свободата” на главния секретар (виж в карето) и публикува снимка на двамата - по време на работа в хеликоптер, усмихнати и сочещи с пръст към обектива. В тази светкавична подкрепа на двамата земляци от Гоце Делчев, които са родени и в една и съща година, наблюдатели съзряха добре премислена стратегия към политиката. Гюров и Кандев са връстници - родени са през 1975 г. Главният секретар на МВР е имал най-голямото доверие в служебното правителство от страна на тогавашния премиер. По лични признания на Гюров те са и семейни приятели.

Иначе какви са неофициалните версии генералът да свали униформата? Липса на свобода, проблеми с част от екипа на Демерджиев, но не и със самия министър, който с изявите си е вече реалната звезда в МВР.

Кандев ме изненада със заявлението си за напускане по собствена воля. Без мотиви. Питах го, но каза, че са от личен характер, но няма да ги коментирам. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно в очите. Трябваше да го каже на мен, а не във фейсбук. Той се ползваше с пълното ми доверие. Винаги съм го подкрепял. Не съм имал съмнения в него и да искам оставката му, коментира Демерджиев и увери, че не е имал намерение да иска оставката му, защото му има доверие.

Източници от МВР лансираха и друга версия - липсата на активност на главния секретар по темата за незаконното строителство в местността Баба Алино. Самият министър Демерджиев директно обяви преди време публично, че украинската посланичка Олеся Илашчук е въздействала в ДАНС да се отмени заповедта за изгонване от България на инвеститора Олег Невзоров. Каква е ролята или бездействието на Кандев около дипломатката и кмета на Варна, който е от “Продължаваме промяната”, не се посочва.

Според източници от ПП и ДБ причината да се ускорят двата проекта - публичното лансиране на кандидатпрезидентската двойка и новата политическа сила, са възникнали противоречия в няколко посоки.

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за президент. Членове на ПП и ДБ обаче били силно притеснени, че след раздялата в две парламентарни групи доверието към политическите сили не се е увеличило, а е разделено почти равно между 6-6,5 на сто.

Затова и някои виждат повторение на сценария от 2021 г., когато Корнелия Нинова като лидер на БСП не подкрепи втория мандат на Румен Радев и Илияна Йотова и те играха с инициативен комитет.

Георги Кандев не е първият главен секретар на МВР, който напуска доброволно системата при второто правителство, в което продължава да заема поста. По същия начин Бойко Борисов напусна поста си като главен секретар в кабинета на тройната коалиция, само месец и половина след като правителството застъпи. Тогава конфликтът му с министър Румен Петков беше публична тайна, а мотивите на Борисов бяха изложени ясно - ще се включва в политиката като кандидат за кмет на София. Дали Кандев ще тръгне по същия път, ще стане ясно скоро. Докато тогава Румен Петков прие оставката му спокойно, сега Демерджиев е в по-деликатна ситуация. Кандев беше заместник главен секретар и изпълняваше длъжността временно, защото така и не го предложиха за титуляр на президента. Министър Иван Демерджиев

“Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение”, коментира Демерджиев. Минути по-рано Кандев влезе в кабинета му на втория етаж в министерството, облечен в костюм, а не в прословутата черна униформа с красиви жълти надписи, с която обяви напускането си във фейсбук. На кадъра е в Якоруда със социалния министър в служебния кабинет Хасан Адемов. Заедно проверяваха сигнали, че хората се изнудват да гласуват контролирано, за да получат храна по програма на Червения кръст. Там Кандев е усмихнат, докато говори с възрастен човек, за разлика от имиджа му на сериозен, с остър поглед полицай.

Точно по времето на служебния кабинет изгря звездата на Георги Кандев. Под негово ръководство в тандем с министъра Емил Дечев

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и иззети пари за избиратели. Тогава често докладваше в кабинета на Андрей Гюров и публикуваше снимките им във фейсбук. Двамата са родени през 1975 г. в Гоце Делчев, но се запознали през 2021 г. Тогава Кандев беше шеф на полицията в Благоевград, а Гюров - водач на листата на “Продължаваме промяната” от областта. След това първият беше изпратен аташе в Сърбия и Черна гора, а вторият влезе в парламента, но през 2023 г. напусна, за да стане подуправител на БНБ. Държавното управление ги събра отново през февруари, когато Кандев засенчи по слава премиера. Регистрира профили във фейсбук, инстаграм и Х. Пропусна само най-модерната сред младите мрежа Тик-Ток. Често качваше клипчета с изказвания пред дирекциите на МВР в страната.

След като на 7 май дойде кабинетът на Румен Радев, профилите на Кандев рязко спряха с активността, вероятно не по негова воля.

Заради изненадващата оставка на Кандев в МВР нямат фаворит за негов заместник, призна Иван Демерджиев. Когато постовете на главен секретар и негов заместник са свободни, длъжността се изпълнява от директора на националната полиция.

Андрей Гюров: Защо цената на поста е послушание?

В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност.

Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение.

Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?

Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабинета “Гюров” и не подведе очакванията на гражданите.