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Слави Трифонов към Демерджиев: Помолих два пъти да осветлите случая Петрохан, няма реакция

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СЛАВИ ТРИФОНОВ Снимка: Йордан Симeонов

Две писма с молба да "изсветли" случая Петрохан изпратил лидерът на ИТН Слави Трифонов до вътрешния министър Иван Демерджиев. Това съобщи самият той във фейсбук профила си. 

Трифонов се сравни с главния герой в „Изкуплението Шоушенк" и се закани, че всяка седмица ще изпраща писма с искане да се разкрие "цялата истина по случая Петрохан". 

Ето цялата публикация на Трифонов: 

Господин Демерджиев,

Не знам дали сте гледали филма „Изкуплението Шоушенк". Ако не сте, ще ви кажа, че в този филм главният герой, който е в затвора, беше решен да осигури книги за затворническата библиотека и затова изпращаше всяка седмица по едно писмо до щатската администрация. И това в продължение на години, докато най-накрая щатската администрация се предаде пред неговата упоритост и изпрати книги в затворническата библиотека.

Господин Демерджиев, аз съм като главния герой в „Изкуплението Шоушенк". Вече Ви изпратих две писма с молба да осветлите „случая в Петрохан" и да дадете на българското общество пълна информация по случая. Не чувам и не виждам никаква реакция от Ваша страна.

Обаче аз няма да спра и всяка седмица, като героя от „Изкуплението Шоушенк", ще Ви тормозя, ще Ви пращам писма и ще настоявам да разкриете цялата истина по „случая Петрохан", без да пазите евентуално намесените политически лица и партии в него. Защото, господин министър, така като си мълчите, почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо. Или някого. Или себе си.

И ако фаворитът на ППДБ, Кандев, Ви е създавал някакви пречки, сега вече този лъчезарен човек го няма и Вие спокойно може да бъдете напълно откровен. Можете ли?

Очаквам Вашата реакция с нетърпение. И не забравяйте, че съм упорит, последователен и не ми пука.

СЛАВИ ТРИФОНОВ

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