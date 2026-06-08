Водачът от Ардино, убил двама край Пловдив, излезе от затвора, бил болен

Изпълнението на наказанието на Аднан Юсеинов е прекъснато заради здравословни проблеми

Бизнесменът от Ардино Аднан Юсеинов, който на 12 декември 2022 г. на път към Пловдив се блъсна челно в такси и двамата души в него загинаха, е излязъл от затвора. Той беше осъден на 8 години, но изпълнението на наказанието му е прекъснато заради здравословни проблеми.

Във фаталната вечер Юсеинов шофирал с превишена скорост към Пловдив, на прясно ремонтирания участък край Садово ускорил до 156 км/час, въпреки че било тъмно и валял силен дъжд. За момент се разсеял, БМВ-то му навлязло в насрещното и ударило лек автомобил "Киа". Водачът на тази кола и 6-годишното му дете се разминали без травми, но били много уплашени. След този сблъсък Юсеинов намалил до 135 км/час, но продължил да се движи в насрещната лента и ударил челно такси. 33-годишният пътник в него Салиф Тефик и шофьорът Сурай Расим, на 31 г., починали на място.

Юсеинов призна вината си и делото протече по съкратената процедура. Присъдата от 8 години затвор и 11 години без книжка беше произнесена от Окръжния съд в Пловдив и потвърдена от Апелативния, а след това и от ВКС. В хода на делото пред въззивната и последната инстанция защитата му се опита да докаже, че водачът страда от Синдрома на Хънтингтън, което се отразява на на двигателните и умствените му способности. Експертизата обаче показа, че Юсеинов има само генетични данни за това заболяване, но може никога да не го отключи.

Принципно той би трябвало да се върне в затвора, когато здравето му позволи това.