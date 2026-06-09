Патриарх Даниил повежда шествие за семейството на 13 юни

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Патриарх Даниил ще води шествие за семейството, което се организира тази събота, 13 юни, съобщиха организаторите.

Шествието ще започне от 18 ч. пред храм „Св. Неделя" в град София и ще завърши пред главния вход на храм-паметник „Св. Александър Невски".

Събитието се осъществява със съдействието на Сдружение "Месец на семейството", Сдружение "РОД", фондация "Нашият дом е България" и с подкрепата на Православно младежко сдружение "Св. Йоан Рилски". То е под егидата на Софийската митрополия.

"Хиляди християни, семейства, родители, младежи и деца от цяла България отново ще излязат заедно, за да заявят ясно:

🇧🇬 България има бъдеще, когато пази своето семейство, своята вяра и своите деца.

В година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска катастрофа, ние излизаме не с омраза, а с любов към българското семейство, децата и християнските ценности, върху които е изградена нашата държава.

Призоваваме всички семейства, всички християни и всички онези, които вярват, че България трябва да остане земя на вярата, морала, благочестието и здравото семейство, да се присъединят към Шествие за семейството 2026!", пишат организаторите на проявата в социалните мрежи.