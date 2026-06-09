Патриарх Даниил повежда шествие за семейството на 13 юни

Патриарх Даниил ще води шествие за семейството, което се организира тази събота, 13 юни, съобщиха организаторите.
Шествието ще започне от 18 ч. пред храм „Св. Неделя" в град София и ще завърши пред главния вход на храм-паметник „Св. Александър Невски".
Събитието се осъществява със съдействието на Сдружение "Месец на семейството", Сдружение "РОД", фондация "Нашият дом е България" и с подкрепата на Православно младежко сдружение "Св. Йоан Рилски". То е под егидата на Софийската митрополия.
"Хиляди християни, семейства, родители, младежи и деца от цяла България отново ще излязат заедно, за да заявят ясно:
🇧🇬 България има бъдеще, когато пази своето семейство, своята вяра и своите деца.
В година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска катастрофа, ние излизаме не с омраза, а с любов към българското семейство, децата и християнските ценности, върху които е изградена нашата държава.
Призоваваме всички семейства, всички християни и всички онези, които вярват, че България трябва да остане земя на вярата, морала, благочестието и здравото семейство, да се присъединят към Шествие за семейството 2026!", пишат организаторите на проявата в социалните мрежи.