Ранени пътници при катастрофата на "Челопешко шосе" получавали заплахи да не търсят правата си

Днес в 10 ч в "Пирогов" ще се гледа мярката за неотклонение на единия от двамата шофьори, причинили тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София.

В понеделник трябваше да се гледат мерките на двамата обвиняеми, но това не се случи, защото единият е със сериозна травма и счупен гръбначен стълб.

Пред Съдебната палата във вторник сутринта бяха дошли адвокати на пострадали пътници от катастрофиралия автобус. Той се е движел по редовния си маршрут, когато със 150 км/ч в него се удрят два автомобила, за които се твърди, че са провеждали гонка на пътя.

Според адвокатите на пострадалите пътници Георги Радков и Борис Акалиев имало е заплахи срещу пострадалите пътници и семействата им - оказва им се натиск да не търсят правата си.

"Никой не може да е над закона и по толкова абсурден начин да управлява автомобил в градски условия. Един от клиентите ни е толкова ранен, че не знаем кога ще се възстанови. Предстоят му сложни операции. Искането ни е за присъда доживот, както е според закона - това шофиране вече е тенденция", казаха пред bTV адвокатите.

При тях беше и пътният експерт Дияна Русинова. Според нея безспорно е доказано, че в този участък няма как при такава висока скорост да се реагира.

"Шофьорът на рейса не е бил заслепен, а не е имал видимост заради непочистена растителност. Освен това там ограничението е 60 км/ч, не е 200. Получаваме много сигнали, че на това място редовно се случвали гонки. Полицията трябва да си върши работата - това са хора, за които се знае, че имат такива прояви. Трябват и писти за тези, които искат да карат бързо. И трето - безопасна система да се направи, не може тези бурени да са около пътищата", категорична е Дияна Русинова.