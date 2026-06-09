Потушени 56 пожара за денонощие, няма пострадали

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През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 116 сигнала за произшествия, информира на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали, съобщи БТА.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в промишлени сгради и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара.

Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са седем.