Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев имал билет от Белград за София

"В момента, в който арестуваха Стоян Мавродиев, у него има билет за полет Белград – София. Ако не беше задържан, в събота той щеше да бъде в България", каза бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е и адвокат на Мавродиев.

"Двамата бяхме на едно мнение, че трябва да се върне и да се включи активно в наличното наказателно производство. Когато го няма, са възможни всякакви спекулации по негов адрес, на които той не може да отговори", каза Йорданов.

Процедурата по екстрадиране трябва да бъде спазена. Адвокатът, който се занимава с делото в Сърбия, е подготвил документи, с които се иска незабавната екстрадиция на Мавродиев", обясни още Емануил Йорданов.

"Няма да има пречки той да се върне в България, без да се проведат онези протяжни производства, които се водят в Сърбия", допълни той.

Йорданов се надява Мавродиев да бъде у нас до месец, но по думите му всичко зависи от сръбските власти.

Бившият шеф на ББР се издирва от средата на август 2024 когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. Оттам той е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай. През декември 2024 година беше издадена Европейска заповед за арест и след като е засечена информация за негово пътуване към Европа, именно на основание на тази заповед е задържан в Белград.

Мавродиев е обвиняем за длъжностни престъпления по случая с отпуснатите от ББР и с негов подпис като директор 150 млн. лв. на фирма, близка на Румен Гайтански-Вълка, през 2019 г. Парите изчезнаха, а кредитът е необслужван и отписан като несъбираем.Стоян Мавродиев беше назначен за директор на банката през 2017 г. и освободен от поста през 2020-а. Разследването срещу него, Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев е на Комисията за противодействие на корупцията. Тя беше закрита, но структурата с инспекторите е преместена в ГДБОП към МВР и ще остане там, докато не се сформира новата комисия, гласувана миналата седмица в парламента.

Йорданов коментира пред бТВ и събитията в МВР.

"Един месец е кратък срок за изводи как двама души могат да работят заедно. Есеистичният стил на мен не ми говори нищо - в МВР няма място за поезия. Аз като министър работих със Славчо Босилков като главен секретар. Той странеше от медиите и аз съм се съобразявал с него."

"Министърът ръководи министерството. Проблемът е, че някои хора не разбират, че са служители и имат ръководител. Ако не ти харесва - напускаш", обясни адвокат Йорданов. И добави, че по закон служителите на МВР са деполитизирани и не може да се включват на политически позиции.

"Както във всяка една дейност, така и в политиката, е нормално да изминеш пътя от най-долното стъпало до най-горното, ако можеш. Като например г-жа Илияна Йотова - тя затова стои добре на сегашния си пост. Да хванеш един човек, който е играл водна топка, да го извадиш от басейна и да го пратиш на футболния терен да играе срещу Меси – няма да се получи", допълни Йорданов.

В студиото беше и Иван Анчев, бивш зам.-министър на вътрешните работи в служебното правителство на Андрей Гюров.

"Георги Кандев е човек на действието, когато не може да изпълнява задълженията си, не се е поколебал да напусне този пост. Важното е, че той се справя добре с посланията, не е важно кой е пред медиите. Оставката на главен комисар Кандев не ме изненада. По-скоро тя дойде в момент, в който не очаквах", каза Анчев.

Според него министърът е ръководител на МВР и указва пътя за изпълнение на съответни политики, оперативната работа е в ръцете на главния секретар.

"Сега аз като гражданин ще следя внимателно какво ще се случи в МВР, кой ще е титуляр на длъжността главен секретар. Чувам притеснителни имена, важно е какво става с директорите на главните дирекции. Ако те бъдат подменени с бивши от скорошното минало на МВР, ще има пренареждане на позициите.

Не съм се чувал с Кандев от 8 май. Имаме добър контакт, но не споделяме всичко. Бих се радвал да го видя в друга позиция", допълни Иван Анчев.