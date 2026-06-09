Оправдаха крупие в Първомай, обвинено в кражба на над 18 000 евро от казино

Сигналът за липсващите пари бил подаден в нощта на 21 срещу 22 август

Мъж, който работи в казино в Първомай, е бил оправдан по обвинение, че е откраднал 18 272 евро от работното си място.

Крупието бил служител в игрална зала в града, когато в нощта на 21 срещу 22 август м.г. бил подаден сигнал, че от касата на обекта липсвали 18 272 евро, което се равнява на близо 36 000 лева. Според обвинението парите са били поверени на крупието за съхранение и работа с тях, а впоследствие са били присвоени именно от него.

Според Районния съд в Първомай обаче няма достатъчно доказателства, които да показват, че подсъдимият е взел парите. Затова магистратите го признали за невинен и го оправдали по повдигнатото обвинение след по-малко от година. По делото са били разгледани и записи от охранителните камери в игралната зала. Разноските, които са малко над 100 евро, остават за сметка на държавата.