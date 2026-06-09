Французин пострада при верижна катастрофа край Бургас

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57-годишен френски гражданин е настанен за наблюдение в болница „Сърце и мозък" след верижна катастрофа на пътя между квартал „Сарафово" и Бургас.

Инцидентът стана в понеделник около 11:34 часа. По данни на полицията лек автомобил „Мерцедес GLC 220 D" с украинска регистрация, управляван от 56-годишна украинска гражданка, живееща в Равда, не спазил необходимата дистанция и ударил движещия се пред него автомобил „Хюндай i35". След сблъсъка „Хюндай"-ът, управляван от 42-годишен бургазлия, се ударил в спрял пред него автомобил „БМВ i3", шофиран от 37-годишна жена от Поморие.

При катастрофата леко са пострадали общо петима души, пътували в трите автомобила. Сред тях е и 57-годишният французин, който е бил пътник в „Хюндай"-а. Той е приет в болница за наблюдение. Няма данни за опасност за живота му.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на тримата водачи са отрицателни, предаде БГНЕС.