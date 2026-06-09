15-годишният, загинал при катастрофа край Ловеч, се успал за училище и взел колата на баща си

15-годишното момче, загинало при тежката катастрофа в Ловешко, е трябвало да бъде на училище, но се успало и изпуснало училищния автобус. След като останало само вкъщи, взело автомобила на баща си и потеглило без знанието на родителите, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.

„Видяло е автомобила на своя баща с ключовете и е решило да го вземе", посочиха от прокуратурата. По това време бащата е бил в София.

Сигналът за инцидента е подаден около обяд. Катастрофата е станала на пътя между селата Български извор и Галата. По първоначални данни момчето се е движело с несъобразена скорост по неравен пътен участък, загубило е контрол над автомобила, навлязло е в насрещното платно и се е ударило челно в лек автомобил.

След удара и двете коли са излезли извън пътното платно. Непълнолетният водач е загинал на място.

В насрещно движещия се автомобил са пътували двама души. Шофьорът е получил по-леки наранявания, а спътникът му е пострадал по-сериозно със счупвания, охлузвания и порезни рани. Двамата са настанени в болница и няма опасност за живота им.

Разследващите са установили, че водачът на другия автомобил е дал положителна проба за метамфетамин при изследване в Спешното отделение в Ловеч. Взета е и кръвна проба, като резултатите от лабораторния анализ все още се очакват и ще бъдат от значение за изясняването на случая.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстоят автотехнически експертизи, разпити на свидетели и други процесуално-следствени действия. Ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години, съобщава Нова.