До 2 седмици съдът ще реши за регистрацията на партия "Прогресивна България"

Софийският градски съд ще се произнесе с решение дали да впише политическа партия "Прогресивна България". Съдът проведе днес открито заседание по делото, след което предстои произнасяне в законоустановения 14-дневен срок.

Това стана ясно по време на делото, на което партията беше представена от адвокат Стефан Вълчев. Той обяви, че всички изисквания са спазени, а именно учредително събрание, устав, подписи.

На същото мнение беше и прокурор Милен Ютеров. На делото стана ясно още, че документите за регистрация на партията са подадени на 19 май и допълнени на 22 май. На днешното заседание, което продължи кратко, беше представена и декларация от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.