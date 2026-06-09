ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо се учи как започва глаголицата

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23005416 www.24chasa.bg

До 2 седмици съдът ще реши за регистрацията на партия "Прогресивна България"

Ана Михова

[email protected]

1920
Адв. Стефан Вълчев Снимка: Велислав Николов

Софийският градски съд ще се произнесе с решение дали да впише политическа партия "Прогресивна България". Съдът проведе днес открито заседание по делото, след което предстои произнасяне в законоустановения 14-дневен срок.

Това стана ясно по време на делото, на което партията беше представена от адвокат Стефан Вълчев. Той обяви, че всички изисквания са спазени, а именно  учредително събрание, устав, подписи.

На същото мнение беше и прокурор Милен Ютеров. На делото стана ясно още, че документите за регистрация на партията са подадени на 19 май и допълнени на 22 май. На днешното заседание, което продължи кратко, беше представена и декларация  от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.  

Адв. Стефан Вълчев Снимка: Велислав Николов
Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов
Адв. Стефан Вълчев Снимка: Велислав Николов
Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов
Адв. Стефан Вълчев Снимка: Велислав Николов
Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)